"Che fine ha fatto l’ipotesi della caserma Paolini?"

"Per dislocare la Questura, l’area individuata nel 2022 è negli spazi della caserma Cialdini, in via della Liberazione. Se ci fossero problemi, proporrei di valutare anche l’area dell’attuale sede dei Vigili del fuoco sulla Nazionale". La proposta, il sindaco Andrea Biancani l’ha fatta ad Emanuele Prisco, sottosegretario agli Interni, venuto a Pesaro, ieri, per siglare l’intesa necessaria ad avviare la costruzione di una nuova caserma dei vigili del fuoco, a Case Bruciate. "Il Comune ha sottoscritto nel 2022 con il Demanio un altro protocollo per trasferire la Questura dentro la caserma dell’esercito– ha detto Biancani –. Questo prevedeva che i lavori finissero nel 2026, a fronte di un progetto da fare entro il 2024. Le chiedo onorevole Prisco di verificare con il Demanio le ragioni per cui non si stia andando avanti. Se ci fossero problemi valuti la mia proposta". E’ di altro avviso Marco Lanzi, consigliere comunale e segretario del sindacato di polizia Siulp: "Ritengo che l’ideale sarebbe costruire la nuova questura accanto a quella dei vigili del fuoco a Case Bruciate – dice Lanzi –. Ciò permetterebbe di realizzarla rispettando i vincoli tecnici necessari; consentirebbe di abbreviare la realizzazione, garantendo spazi e parcheggi. Eviteremmo le problematiche imposte dai vincoli della soprintendenza sui fabbricati interni alla Cialdini. Questo progetto infine non prevede parcheggi sufficienti per realizzare una Questura. Per ciò l’ho sempre criticato".

s.v.r.