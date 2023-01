"Che fine hanno fatto i fondi per San Lazzaro?"

"Che fine hanno fatto i 15 milioni di euro del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, che aveva anche l’obiettivo di riqualificare i centri urbani? Ben 15 milioni annunciati nel 2021 in pompa magna da un’amministrazione che sembrava avesse vinto un trofeo d’oro…. e che dovevano servire al Quartiere di San Lazzaro e quello del Vallato oltre a Metaurilia, con altri 11 milioni di euro". Se lo domanda Stefano Pollegioni (Udc) dopo il tour del degrado nel quartiere di San Lazzaro fatto dai consiglieri comunali Cinque Stelle, che hanno poi presentato in consiglio comunale una interrogazione "indirizzata ai fantasmi - sottolinea Pollegioni - visto che manca un anno alle amministrative" e "i Cinque stelle dopo 9 anni di dubbia opposizione a Fano sono in odore di matrimonio con la sinistra, per le prossime elezioni". Per Pollegioni in questi nove anni di amministrazione Seri "si è parlato solo di Sant’Orso dimenticando tutti gli altri quartieri che ad oggi versano in un degrado incredibile".

Per l’esponente Udc quindi la risposta pubblica all’interrogazione 5 Stelle lascia il tempo che trova. "I cittadini sono stanchi di essere amministrati da autori di fantastorie - dice -. Già nel 2021 l’Udc ha segnalato il degrado di San Lazzaro e della pista ciclo pedonale di via Metauro, unico collegamento tra centro città San Lazzaro e Vallato. Un percorso strategico ridotto male e dimenticato, con buche profonde pericolosissime. Lo sanno i Cinque Stelle che questa amministrazione comunale fece un bando di un milione e 400mila euro, assegnato in due anni, ad una società che deve occuparsi della manutenzione straordinaria delle strade? Lo stanno facendo? Via del Fiume fino a via Mattei, frequentatissima anche da ciclisti e pedoni, è pericolosissima. Non basta mettere le luci a led, va asfaltata. E’ evidente che in vista delle elezioni, i 5 Stelle cercano di mettere una toppa nuova su un vestito vecchio e trascurato in quasi 10 anni di mandato. Ma prima questi signori dov’erano?". ti.pe.