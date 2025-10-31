“Che noche“ con Sergio Bernal

E’ questa sera l’atteso appuntamento con una delle star della danza internazionale, Sergio Bernal che inaugura oggi alle 21, la stagione di danza in abbonamento del Teatro Sperimentale di Pesaro promossa dal Comune con Amat e il contributo di Regione Marche e MiC. Una noche con Sergio Bernal, questo il titolo dello spettacolo, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, è un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano. Quando appare nella penombra la sua silhouette, esile e possente al contempo, un fremito attraversa la platea. E al primo suo balzo felino il pubblico, già completamente ipnotizzato, sa senza il minimo dubbio che quel danzatore, flessuoso come un gatto e scattante come una pantera, è proprio lui, il protagonista assoluto della danza spagnola oggi.

Nato nel 1990 a Madrid, Sergio Bernal, già primo ballerino del Balletto Nazionaledi Spagna e star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo, è considerato il “re del flamenco“. È presente nei più importanti gala di danza di tutto il mondo e acclamato dal regista Pedro Almodòvar. A condividere il palcoscenico con il danzatore spagnolo ci sono Cristina Cazorla e Carlos Romero, la cantante Paz de Manuel e i musicisti Daniel Jurado, Javier Valdunciel. Laproduzione dello spettacolo è di Daniele Cipriani Entertainment. Info e biglietteria: Teatro Sperimentale 0721 387548, Amat 071 2072439, biglietterie circuito vivaticket.