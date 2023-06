Che pena il Barchetto. E allora le mura degli Orti Giuli?

Gentile lettore, a sua garanzia per onestà, l’avverto che in un recente incontro pubblico sono stato definito dal sindaco "provinciale" e che per fortuna "quelli che la pensano come me sono sempre meno". Sono così entrato di diritto in quelle specie in via d’estinzione non ricadenti sotto la protezione del Wwf. Per cui non si aspetti da me calde lacrime per quel che resta del Barchetto, del San Benedetto e dintorni, tutta roba di qualche secolo fa che ha ben poco a che fare con le "magnifiche sorti e progressive" di questa città uscita "dal cono d’ombra" nove anni fa, con l’arrivo della nuova amministrazione. Lei dice che per dargli una ripulita non ci vorrebbero nemmeno tanti soldi, ma è un discorso che si potrebbe fare per almeno altre decine di situazioni cittadine che purtroppo per loro sono storiche. Le sembrano debitamente tenute e valorizzate, ad esempio, le mura del bastione degli Orti Giuli, quelle davanti al Barchetto, ultimo e unico esempio della cinta cittadina, con tanto di stemma? Dunque non faccia tanto lo schizzinoso e si accontenti di quello che le passa il convento. Non vorrà mica passare per "provinciale" anche lei? Faccia un giro diverso, lasci perdere le "forche caudine" di via Belvedere, una volta snodo vitale fra il Corso e via Passeri.