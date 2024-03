Che sinfonia in piazza. Il rombo delle Benelli al ritmo della Cina

E’ stato il rombo di oltre venti motociclette Benelli anteguerra ad aprire l’inedita performance musicale dedicata a Gioachino Rossini che si è tenuta ieri mattina in piazza del Popolo per l’evento "Rossini in moto", organizzato dal Museo Officine Benelli con la collaborazione di Cimp, Concorso internazionale musicale Città di Pesaro. Un omaggio al compositore in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati che sono arrivati in piazza richiamati dalla bellissima "musica" dei mitici motori a cascata di ingranaggi delle Benelli degli anni ’20 e ‘30, che hanno aperto il concerto vero e proprio.

Musica e moto, un binomio che da sempre rappresenta due eccellenze della città, come spiega il direttore del Museo Benelli, Paolo Marchinelli: "Le moto che abbiamo portato in piazza sono tra le più belle della Casa motociclistica pesarese – dice – perché si tratta degli anni d’oro della Benelli. Con noi abbiamo voluto portare anche la primissima moto prodotta nel 1921, una 125cc di straordinaria bellezza. Tutte le altre Benelli presenti in piazza hanno fatto la storia: perché si tratta di moto che in quegli anni erano imbattibili in tutte le competizioni, prima nella categoria 175 con Tonino Benelli e poi nella classe 250, con la vittoria del mondiale grazie al pilota Dario Ambrosini". E aggiunge: "Ogni anno vogliamo omaggiare Rossini con un giro in motocicletta in suo onore e quest’anno, visto che Pesaro è Capitale della Cultura 2024, questa iniziativa assume ancora più valenza. Rossini è il cigno della musica, mentre il cigno del motore è, da sempre, Tonino Benelli".

All’arrivo delle motociclette ha preso poi il via, davanti alla Biosfera, la performance musicale del tenore Zhu Jianwei. L’artista si è esibito insieme al gruppo musicale Ixiang Musica, costituito dai cantanti lirici Zang Qingchen (Baritono), Chen Xinru (Mezzosoprano) e dai musicisti Yan Xin e Liu Xuan che hanno suonato la chitarra e lo GuZheng, strumento popolare cinese. "Il gruppo Ixiang Musica, nato sotto l’Alto Patronato dell’Ambasciata Cinese, vuole unire la musica tradizionale cinese e il Belcanto – spiega Francesca Matacena del Conservatorio Rossini –. Sono qui proprio per perfezionarsi nel belcanto italiano, alcuni vivono a Pesaro e frequentano il Conservatorio. Il gruppo ha di recente partecipato al Capodanno Cinese in piazza Vittorio a Roma". Per i saluti istituzionali erano presenti il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore Mila Della Dora, che hanno ringraziato il Museo Benelli per le tante iniziative organizzate. Per omaggiare il Museo ieri, per un’ora, la Biosfera ha proiettato immagini dedicate alla collezione Benelli e MotoBi presente nella sede museale di viale Mameli.

Alice Muri