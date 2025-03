"Che soddisfazione la gente che ride"

"Il dialetto non è roba da vecchi, ma è un po’ come viaggiare nel tempo, utilizzando un linguaggio del passato, per raccontare cose di oggi in maniera nuova e fresca", dice Simone Ferri, del gruppo "I giovne antic". Ma non è solo portare avanti una tradizione, "è aggregazione, ogni persona diventa ingranaggio della commedia dialettale, da chi suggerisce a chi trasporta e monta i materiali, i vestiti a chi si occupa di ausdio e luci. E’ un grande impegno, che dopo tanta fatica ti dà la gioia di vedere le persone ridere, a partire da noi stessi. La persona a cui devo questo grande interesse è don Giuseppe Fabbrini, ora parroco a Loreto, prima a Osteria Nuova, che scriveva e metteva in scena spettacoli. Un genio".