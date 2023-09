Che spettacolo le fisarmoniche

Ancora un grande successo per la festa in occasione del 7° Galà delle Fisarmoniche che si è svolta giovedì al Centro Sociale di via Leoncavallo organizzata da Luciano Palazzi con il consiglio di quartiere di Villa San Martino e il consiglio del Centro sociale Gino Macchniz di via Leoncavallo con la partecipazione di ben 17 (alla faccia della superstizione) personaggi giunti anche dalla Romagna e da altre cittadine delle Marche. Naturalmente presente il presidente del Centro sociale Antonio Andreani che ha sottolineato l’importanza della serata alla quale hanno assistito oltre un centinaio di persone che si sono divertite fino a mezzanotte.

"Siamo molto felici – ha detto Andreani – di accogliere questa manifestazione che rappresenta un segnale di vitalità delle attività del territorio: un appuntamento importante nel panorama musicale. Perché quando si parla di fisarmonica è subito festa".

Sul palco si sono esibiti i fisarmonicisti: Stefano Fabbri di Rimini; Andrea Segantini di Montespino di Mondaino; Stefano Cimarelli di Senigallia; Michele Baiocchi di Fano; Lorenzo Fabbri di Piandimeleto; Luigi Francolini di Pesaro; Luciano Palazzi di Pesaro; Alessandro Palazzi di Pesaro. Inoltre Roberto Vagnini di Montecchio e Mauriglio Lucchetti di Montecchio al sax; Fabrizio Baldarelli di Pesaro al sax clarinetto; Tomas Bertuccioli di Borgo Santa Maria, Simone "Garben" Morotti di Pesaro e Massimo Prosperi di Angeli di Rosora all’organetto ed i trombettisti Giuseppe Belemmi di Cattolica ed Elio Lucarelli di Montefiore Conca. Sorpresa e un tocco di novità l’esibizione della giovane cantante pesarese, 9 anni, Caterina Palazzi. Applausi.

Luigi Diotalevi