Che successo il raduno granata: tifosi da tutta Italia e un solo grido, "Forza Toro"

Grande successo per il Raduno nazionale Granata che si è tenuto a Pesaro per il secondo anno consecutivo sabato 15 luglio. Hanno risposto oltre 120 persone all’appello lanciato dal mitico dottor Mario Patrignani, presidente del Toro club "Fedelissimi Granata" che ha organizzato l’evento. Nel caldo pomeriggio il primo incontro al Monumento al Grande Torino, davanti alla Vitrifrigo Arena, in piazza Stefanini, alla Torraccia dove Davide Ippaso ha declamato i nomi degli invincibili di Superga. Poi il gruppo si è portato sul lungomare fermandosi attorno alla Sfera grande di Arnaldo Pomodoro, in piazzale della Libertà, con tutti i partecipanti che indossavano abbigliamento e sciarpe granata ed in molti sventolavano le bandiere dei vari periodi del glorioso club. Tanti i cori gioiosi ma anche polemici nei confronti dell’attuale gestione Cairo e dei "Gobbi" bianconeri. Tra i partecipanti c’era gente da tutte le Marche, da città come Torino, Milano, Roma, Firenze, e poi da gran parte del centro Italia. Quindi il corteo ha attraversato una parte del lungomare di ponente ed è arrivato per la cena sociale, al ristorante dei Bagni Lallo dove era stato allestito un meraviglioso "Angolo Granata" con cimeli leggendari del Museo del Grande Torino di Grugliasco portati da Giampaolo e Alessandro Muliari. Nel corso della serata anche il concerto del granatissimo Valerio Liboni che ha intonato le sue canzoni dedicate al Toro, tra cui le più richieste: "Essere Granata" e "Grazie Toro". Mario Patrignani ha detto: "Serata stupenda ed entusiasmante dopo tre mesi di lavoro; ringrazio tutto il nostro club, soprattutto Davide e Stefano, perché da solo non sarei riuscito a realizzare questo evento che dimostra la nostra identità e tradizione con il motto: "Torino è stata e resterà Granata". Ringrazio Valerio Liboni, Giampaolo e Alessandro Muliari, Gigi Marengo, già presidente e salvatore del Toro, l’Osservatorio Granata di Oscar, Alessandro Costa di Orgoglio Granata ed Hervè Bricca". "Il Toro deve tornare ad essere all’altezza della sua storia per ambizioni, rispetto dei tifosi e dei nostri valori. Dentro al Torino serve innanzi tutto più amore, come ha detto mister Juric, il nostro paladino". Luigi Diotalevi