Che tesoro, il Palio . Opera Maestra pagò a Santini 45mila euro per utilizzare il marchio

e Antonella Marchionni

Stefano Esposto dell’associazione Opera Maestra pagò 45mila euro a Massimiliano Santini. Era il 2023. Lo ha fatto per utilizzare il marchio de "Il palio dei bracieri" registrato 5 mesi prima da Santini. Il quale aveva presentato la richiesta di registrazione a proprio nome l’8 settembre 2022 (quando era dipendente comunale assunto nello staff di Matteo Ricci come coordinatore degli eventi) ottenendo il nulla osta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi il 20 febbraio 2023, con il numero di registrazione 302022000126975. E quindi il Palio era suo. Durante l’edizione 2023 il Comune aveva versato un contributo a Opera Maestra per la realizzazione dell’evento di 50mila euro. Soldi (gli stessi o altri) che per il 90 per cento sono andati nel conto corrente di Massimiliano Santini, che in quel momento era dipendente comunale. Per capire meglio è necessario seguire il tragitto che ha fatto quel denaro dalle casse comunali al conto corrente di Massimiliano Santini.

Ricapitoliamo. Il 26 giugno 2023, con la determina di spesa n.1605 firmata dal dirigente Gianni Galdenzi, vengono stanziati 30mila euro per l’undicesima edizione del Palio. Quei soldi non erano sufficienti e infatti di lì a poco, con la determina n. 2137 del 29 agosto del 2023 firmata dal funzionario Enrico Tomassini, sono stati stanziati altri 20mila euro come contributo aggiuntivo. I 50mila euro totali del Comune sono confluiti nelle casse di Opera Maestra, la no profit di Stefano Esposto, incaricato dell’organizzazione della manifestazione e ’alleato’ di lunga data di Massimiliano Santini. Ma Opera Maestra non aveva la disponibilità del brand della manifestazione perché 5 mesi prima Massimiliano Santini aveva ottenuto la registrazione a proprio nome del marchio pagando 101 euro di tasse all’ufficio marchi e brevetti.

Il titolare del marchio, va da sé, è di diritto colui che può decidere se concederlo o meno e, nel caso decida per il sì, può pretendere di farsi pagare. E così è stato. Le operazioni di pagamento e di fatturazione sono tracciabili ma su queste si stanno concentrando le indagini di finanza e polizia. Altrettando in chiaro è la seconda registrazione che Massimiliano Santini ha fatto del marchio de "Il palio dei bracieri". Il deposito bis risale al 12 settembre di quest’anno quando il non più dipendente comunale Santini, il cui incarico per l’amministrazione si è chiuso con la fine della legislatura Ricci, ha effettuato un secondo deposito. La richiesta effettuata il 12 settembre 2024, la numero 302024000136957, mette al riparo Santini dall’eventuale contestazione che il Comune stesso potrebbe muovere a mister Palio. Questo perché, durante il proprio contratto di lavoro con l’ente pubblico, ha iscritto a proprio nome il marchio di un evento pagato, in buona parte, con soldi pubblici. Per evitare controversie o conseguenze per quella trascrizione conosciuta da pochissimi, ha depositato il 12 settembre 2024 un altro brand con la stessa dicitura ma allegando lo stemma. Se, come e a quale prezzo verrà riutilizzato quel nuovo marchio in futuro (che deve essere ancora approvato dall’ufficio brevetti), è tutto da vedere.