Che via vai alla stazione: 20enne in manette per spaccio

Una delle "passeggiate" della droga è tra centro storico e stazione, treni o bus fa lo stesso. Alla stazione chi vende la droga c’è quasi sempre. Allora non è un caso se giorni fa, gli uomini del commissariato di Fano, agli ordini del dirigente Stefano Seretti, vedono movimenti inequivocabili: auto che arrivano e gente che scende, e subito dopo chi scende incontra i clienti, scambio di qualcosa tra le mani e saluti. Così, l’altro ieri alle 18.30 circa, gli agenti intervengono quando vedono un’auto con a bordo tre persone. Uno scende. E’ un brasiliano, 20enne. Con lui, in auto, c’è un coetaneo di origine africana e un terzo, estraneo ai fatti. Gli agenti, che lavorano con l’aiuto del cane antidroga della Finanza, li fermano e perquisiscono il brasiliano, residente a Colli al Metauro. Il giovane ha 5 grammi di cocaina tra gli slip. L’amico africano viene trovato con 2 o 3 grammi di hashish. Sarà segnalato alla Prefettura. Per l’amico invece, scatta la perquisizione domiciliare. E a casa sua gli agenti trovano 200 grammi di hashish e circa 30 di marijuana, destinata a giovani o giovanissimi. Il 20enne viene arrestato per detenzione a fini di spaccio: la marijuana era suddivisa in bustine per la vendita. Ieri in tribunale a Pesaro la direttissima. Arresto convalidato, il giovane patteggia 9 mesi e 10 giorni, e 800 euro di multa.

ale.maz.