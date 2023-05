Chef Rolando si dà alla poesia

Nuova fatica letteraria per il noto chef-scrittore Rolando Ramoscelli, che stasera alle 21 presenterà il suo ultimo libro in ‘casa’: alla biblioteca comunale ‘Don Antonio Betti’ di San Costanzo. Titolo dell’opera ‘Versi diversi’. Non una altro dei suoi volumi sull’enogastronomia locale, ma un inedito libro di poesie, nel quale versi sulla natura si alternano ad altri più intimi, lasciando spazio anche al dialetto sancostanzese. La serata, che vedrà la partecipazione del musicista e attore Nicola Gaggi, è organizzata da CoMeta Biblioteche in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura.