“Cherchez la France“ con la musica

Una domenica mattina tra le armonie della Parigi di inizio ‘900. Il 28 alle 11, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, prende il via Wunderkammer Talk, rassegna di quattro conversazioni-concerto curate dal pianista e compositore Mario Totaro e promosse dalla Wunderkammer Orchestra.

Tema del cartellone: "Cherchez la France", un viaggio nella musica di Debussy, Satie, Ravel e Stravinskij. Abbiamo intervistato Totaro alla vigilia del primo evento, dedicato a Claude Debussy.

Qual è il suo primo ricordo di questo autore?

"Come pianista l’ho suonato molte volte, le prime furono intorno ai 13-14 anni durante i primi esami al Conservatorio. È un musicista che per un certo periodo mi ha appassionato molto".

Come unisce racconto e divulgazione?

"Sicuramente il segreto è stare lontani dalla visione accademica. Nel momento in cui dovesse diventare una lezione, smetterei di divertirmi e non lo farei più. Io cerco di parlare di musica ma con empatia. La vivo come una performance e ogni incontro è un momento a sé stante. Spettacolo più che didattica".

Qual è il senso oggi di tornare alla musica del passato?

"Ha senso per la stessa ragione dell’entrare in un museo o in una chiesa: fa parte della nostra cultura. Il problema potrebbe essere che nelle stagioni concertistiche manca spesso uno sguardo alla contemporaneità. I due aspetti, il passato e il presente, e il loro rapporto, nel settore spesso vengono scollegati".

Perché ha scelto questi compositori?

"I quattro sono i più importanti autori del periodo attivi a Parigi, che era il faro del rinnovamento musicale. Una fucina della cosiddetta prima avanguardia. Questi artisti vivevano tutti lì, dove si frequentavano, si amavano e, a volte, si odiavano".

Il suo preferito?

"Fra i quattro il più vicino a me è Ravel. Mi sento di assomigliargli dal punto di vista compositivo, facendo le dovute differenze (ride). È più simile al mio modo di intendere la composizione. È perfezionista, maniacale, scrive poco ma quello che scrive lo distilla. Da una parte c’è una razionalità e dall’altra parte ci sono zone oscure, molto interessanti dal mio punto di vista".

Cos’è, per lei, la meraviglia della musica?

"La musica è una meraviglia che mi accompagna ogni giorno da quando mi sveglio a quando vado a dormire, da sessant’anni. Forse anche da prima della nascita. La prima volta che mi sono accorto di questa meraviglia, intorno ai 3 anni, mi dicono che passassi il tempo con i 45 giri delle mie sorelle a cantarci sopra. Da lì è nata l’idea di farmi studiare musica".

Il ciclo proseguirà il 19 ottobre, 16 e 30 novembre con Satie, Ravel e Stravinskij.

Leonardo Damen