Chi festeggia, chi protesta. La strada che già divide

SUL METAURO

Quando dal fondo della Guinza i fari annunciano l’arrivo dei governatori di Umbria e Toscana a bordo dei pulmini di Anas, li precede una nube di polvere che esce dalla bocca della galleria: è una polvere che è lì dentro da oltre 30 anni e non aspettava altro che un via vai di mezzi per smuoverla e toglierla dall’immobilismo in cui la politica l’ha costretta. Sì, perché la galleria della Guinza è pronta da anni e attendeva solo qualcuno che desse il via e ora quel segnale è stato dato. I tanti presenti sul piazzale del lato marchigiano quasi si sono commossi a vedere quei pulmini arrivare, segno che di lì si può davvero passare e raggiungere l’Umbria e la Toscana in sei comodi e agevoli chilometri di rettilineo in galleria, decisamente meglio dei tornanti scoscesi di Bocca Trabaria. Quando il governatore Acquaroli ha detto dal palco che questa strada porterà "ricchezza, opportunità e futuro" l’applauso è partito spontaneo: in molti, soprattutto mercatellesi, sono arrivati per vedere quella che potrebbe essere la volta buona, con la speranza che questa sia quella definitiva. Ora sembra che ci siamo davvero, che tutte le stelle del mondo della politica e delle infrastrutture si sono allineate – spinte anche dall’azione dell’assessore Baldelli – e che niente possa fermare i lavori per arrivare nel giro di meno di due anni all’apertura. Seppure a senso unico, seppure a due corsie, seppure poi ci si riversi nella strada di Ca’ Lillina: per i distinguo ci sarà tempo.

Tra chi guarda quasi sognante la bocca della galleria ci sono anche i membri di Apriamo la Guinza, comitato intervalle che già 10 anni fa aveva chiesto alla politica di aprire la galleria anticipando, di fatto, quella che è la soluzione a cui si è arrivati oggi. Allora faticavano a farsi ricevere negli uffici di chi amministrava, oggi gustano, anche se in ritardo, una vittoria che è un po’ anche loro.

C’è però anche chi la pensa diversamente e lo fa presente con fermezza ma con l’educazione e la dignità degli uomini e le donne d’Appennino. I membri del gruppo Voci della Valle hanno presenziato alla manifestazione con i propri cartelli di protesta, distribuendo materiale informativo ai presenti. "Il progetto di questa apertura non è sostenibile – dicono – a causa delle strade inadeguate e l’apertura della galleria è a rischio per motivi di sicurezza, per via di una forzatura delle normative. Questa configurazione per la Guinza determina uno spreco di denaro pubblico notevole, penalizza il sistema turistico e mette a rischio la sicurezza delle persone, allungando i tempi di percorrenza per le ambulanze. I benefici sono praticamente inesistenti e ben più grandi sono i danni".