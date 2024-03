Chi fu Nicolò di Montefeltro il gran traditore

Un personaggio secondario del casato dei Montefeltro si è parecchio dato da fare nel XIV secolo. Il suo nome era Nicolò di Montefeltro, ma non va confuso con un omonimo più blasonato che conquistò per scalata la rupe di San Leo. Nicolò non era "quel Nicolò" ed era figlio di un Dio minore. Il ramo principale della famiglia non tollerava il ramo secondario, al quale Nicolò apparteneva, e la famiglia di Nicolò era stata bandita da Urbino. Parenti serpenti.

Nicolò ha una storia da raccontare, perché egli fu brillante uomo d’arme non tradendo, in questo caso, la tradizione di famiglia. I Montefeltro erano eccellenti uomini d’arme, già da generazioni. Nicolò fece ciò che non andava fatto: tradire il proprio casato. Fu al soldo dei Malatesti, la nemesi dei Montefeltro, e combatté per loro. Nell’anno del Signore 1347 fu addirittura ambasciatore di Galeotto Malatesta presso la città di Osimo, dove organizzò una spedizione militare contro Nolfo di Montefeltro e la sua famiglia. Nolfo era il capofamiglia dei Montefeltro. Nicolò militò anche nell’esercito papale, poi ne uscì. Lo ricordiamo, soprattutto, per essere stato comandante, insieme ad altri uomini d’arme, della cosiddetta “Compagnia del Cappelletto“, che era composta da migliaia di soldati ammutinatisi al Comune di Firenze, per "paghe non ricevute". Tra quelli vi erano tedeschi e borgognoni. Il curioso nome della compagnia derivava da un cappello posto sulla punta di una lancia. A che serviva? Un po’ come quando i bimbi giocano e dicono: "Chi vuol giocare metta il dito qua sotto!", il cappello serviva proprio a quello, ad accogliere le lance di chi avesse voluto far parte della compagnia. Aderirono in migliaia. La Compagnia fece faville in tutta Italia per tre anni, poi si diede al saccheggio.

Daniele Sacco