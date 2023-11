'Chi l'ha visto?' mostra in diretta il volto del ricercato pesarese Federico Marcelli

Pesaro, 23 novembre 2023 – Ha violentato due donne, era agli arresti domiciliari da febbraio scorso ma si è tolto il braccialetto ed è scappato. Il volto di Federico Marcelli, il 49 pesarese ricercato da lunedì, è comparso ieri sera anche sul piccolo schermo di Rai 3, nella trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli. È stato l’avvocato di entrambe, il legale Elena Fabbri, a ricostruire durante la messa in onda, la storia delle due donne per il quale l’uomo aveva già avuto due condanne confermate in appello: una a 6 anni, l’altra a 4 anni e 4 mesi. “Mentre Marcelli era in custodia cautelare per le violenze perpetuate sulla prima ex compagna, commette i secondi reati nei confronti dell’altra donna, nuovamente altre violenze sessuali e lesioni. Un soggetto recidivo – lo descrive Fabbri – che in passato aveva anche subito una terza condanna, sempre per dei comportamenti violenti, nei confronti di un’altra donna ancora”.

Marcelli era in attesa di una condanna definitiva in cassazione; quindi, mentre aspettava di essere portato in carcere, stava ai domiciliari a casa della madre. Ora l’uomo continua ad essere in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine. Durante la trasmissione è stata anche ascoltata una delle donne violentate chiamata con nome di fantasia ‘Claudia’ che, in collegamento, ha raccontato lo stato d’ansia che sta vivendo in questi ultimi giorni: “Vivo con tanta angoscia e tanta paura – dice la donna moldava – speriamo che lo prendano il prima possibile. Ora siamo sotto protezione, ho le pattuglie che vigilano costantemente sotto casa mia o al lavoro”. Stessa situazione anche per l’altra donna che proprio in questo periodo sarebbe dovuta uscire dalla casa rifugio dove alloggia con suo figlio, anche per loro adesso c’è una protezione costante da parte delle forze dell’ordine. “Sono queste due donne di fatto a vivere da carcerate – conclude Fabbri -però questa situazione non può andare avanti per molto”.