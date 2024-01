Chi va davvero ai 30 all’ora se non fanno le multe?

Gentile lettore, lei non dimentichi che l’assessore Enzo Belloni è stato a lungo allenatore di basket e dunque è abituato ad ostentare sicurezza anche quando le partite non vanno per il verso giusto e la bilancia della risultato pende pericolosamente dalla parte avversaria. Ne va del morale della squadra. Una norma come quella del limite di 30 chilometri all’ora per le auto all’interno della città è una di quelle che condizioneranno la vita di molti perché nella sostanza vuole dire questo: spegnete la macchina, prendete il mezzo pubblico, o la bici o altro che si sposti sotto quel limite, per esempio i vostri piedi. Andare in auto a trenta all’ora è come andare a piedi ed è proprio su questo che credo facciano affidamento i propugnatori della norma, portare gli autisti a pensare che, visto che è come andare a piedi, allora ci vado davvero.

E’ come quando si dice siamo tutti buoni e andiamo in paradiso. Mica è vero: se non c’è la sanzione il limite dei 30 diventa subito un "optional": perché devo andare a trenta all’ora quando sono certo che nessuno mi multerà? Perché sei un bravo cittadino che rispetta le norme. Ma vada a farsi benedire. Non bisognerebbe andare contro natura, le auto non sono fatte per andare a trenta all’ora. Molto meglio vietarle su certe strade.