Chiara Mariotti morta a 42 anni, stroncata da un male raro

Chiara Mariotti

Gabicce, 12 gennaio 2023 – “Una donna eccezionale ed anche una mamma fantastica, molto riservata e che ha saputo gestire anche la sua malattia con grande dignità per salvaguardare i figli", dice Gianluca Marsili, industriale e titolare della A1 Arredamenti di Gradara, presidente del Gabicce calcio, parlando di sua moglie Chiara Mariotti, 42 anni, deceduta l’altro ieri nella cittadina ai confini con la Romagna. Una notizia che ha lasciato sotto choc non solo Gabicce, ma che è rimbalzata subito anche a Pesaro perché questa mamma che lascia due bambini,

Mia di 7 anni ed Edoardo di 13, era di Pesaro, di Villa San Martino, figlia di un geometra molto conosciuto in città, Olindo Mariotti. "Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola perché frequentavamo la stessa classe a Geometri, a Pesaro. Lì ci siamo conosciuti e non ci siamo più staccati fino a ieri – continua Gianluca Marsili – ed abbiamo per anni freequentato Pesaro dove abbiamo ancora tanti amici anche se il lavoro poi ci ha spostato su Gabicce".

Le scuole e tutto il percorso scolastico fatto da questa mamma di 42 anni in città hanno disseminato la sua esistenza di tantissime e solide amicizie anche a Pesaro. Una compagna nella vita e nel lavoro Chiara Mariotti perché era impegnata come segretaria nell’industria di arredamenti del marito a Fanano di Gradara. "Sono molto commosso e provato – continua il presidente del Gabicce Calcio – perché ha ricevuto tantissimi attestati di stima, dagli amici, ma anche dal sindaco di Gabicce Pascuzzi e da quello di Cattolica (Franca Foronchi, ndr) perché è anche lei di Gradara, come lo sono io. E colgo l’occasione per ringraziare tutti per le belle parole, ma una cosa la vorrei dire nei confronti di tutto lo staff del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pesaro perché sono stati bravissimi e ci hanno anche ridato un filo di speranza quando mia moglie è stata ricoverata per l’ultimo dell’anno".

Affetta da una malattia rara, Chiara Mariotti l’ultima via Crucis l’ha fatta all’ospedale di Rimini. Niente da fare e l’altro ieri ha chiuso gli occhi per sempre.

Una comunità sotto choc, Gabicce. Parole di stima e di apprezzamento sono arrivate non solo dal sindaco Pascuzzi, ma anche dal vice Marica Girolomoni che dice: "Se n’è andata una persona eccezionale, unica e rara. Gentile con tutti ed anche molto riseravata".

Al marito Gianluca Marsilini attestati condoglianze e solidarietà anche dal mondo del calcio non solo dilettantistico, perché parole di vicinanza sono arrivate anche dal Parma. Oggi il Gabicce scende in campo con il San Cotanzo. "Non so cosa faranno i miei dirigenti...", dice.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì, alle 14 e 30 nella chiesa di San Savoldo a Gabicce.

m.g.