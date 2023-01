Chiarabilli: "Lavori e restauro della fontana, la promessa si mantiene"

"Lo avevamo preannunciato durante l’approvazione del bilancio previsionale 2022 e del piano delle opere pubbliche che Fossombrone sarebbe diventato un vero e proprio cantiere a cielo aperto, stiamo mantenendo le promesse...". Così il vice sindaco Michele Chiarabilli, che spiega: "Chiaramente durante il primo anno di amministrazione abbiamo dovuto migliorare e potenziare l’ufficio tecnico, assumendo anche nuovo personale, e debbo ringraziare per la loro massima collaborazione il responsabile architetto Luca Spineto e il geometra Daniele Fattori. Tra tutte le opere avviate ce ne sono due in particolare che saranno fondamentali e che qualificheranno il centro storico. Entro la primavera sarà presentato il progetto definitivo per la sistemazione di via Roma, via Guidiccioni, via Passionei e via del Vescovado. Lo studio incaricato è quello dell’architetto Storoni e l’importo è di 50mila euro".

Questo progetto comprenderà il rifacimento dei selciati e dei “sottoservizi“ (tubature e quant’altro). La fontana di piazza Mazzini (antico pallino di Renzo Savelli, tra l’altro). "È stato dato incarico ad alcune ditte specializzate per il restauro e il risanamento conservativo della fontana di piazza Mazzini e degli arredi dell’esedra. Nello stesso tempo si è anche provveduto alla progettazione di un nuovo impianto di illuminazione degli spazi pubblici e dei beni architettonici e monumentali esistenti per un totale di 50mila euro". Il commento finale di Chiarabilli: "Si tratta di due interventi di cui si parla da anni e che finalmente la giunta Berloni porterà a compimento".

a. bia.