Chiarabilli: "Lavori pubblici per dieci milioni di euro"

Lavori pubblici per "oltre 10 milioni di euro". Li annuncia il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli con toni poco meno che trionfalistici. Sentiamolo: "Abbiamo realizzato e stiamo predisponendo lavori pubblici per oltre 10 milioni di euro. Lo avevamo preannunciato già qualche mese dopo l’insediamento della giunta Berloni, affermando che era fondamentale creare un vero e proprio shock politico-amministrativo e promettendo che Fossombrone sarebbe diventata finalmente un cantiere a cielo aperto".

Promessa mantenuta, è lo sviluppo implicito di questo stentoreo incipit. E infatti: "Da parte di questa maggioranza è stato fondamentale tenere i rapporti a livello ministeriale, regionale e provinciale. Non solo, sono tornati a investire anche i privati. Abbiamo già realizzato interventi di altissima qualità e finitura, come il viale Martiri della Resistenza, il giardino “Metaura Torricelli“, la messa in sicurezza dal punto di vista sismico di alcune scuole (Isola di Fano, Calmazzo e Borgo Sant’Antonio) la riqualificazione dei cimiteri di campagna, senza poi considerare gli oltre 2 milioni e mezzo di euro per la sistemazione di diverse strade comunali. Inoltre nelle prossime settimane verranno ultimati o partiranno 20 importanti cantieri: per esempio per la sistemazione e riqualificazione del tetto e della facciata della Quadreria Cesarini (440mila euro: inizio cantiere il 7 gennaio); oppure il primo stralcio per 200mila euro della biblioteca presso il palazzo Cattabeni (Monte di Pietà) in corso Garibaldi; la sistemazione del cortile del Palazzo Ducale (Corte Alta); la nuova rotatoria all’incrocio tra via Risorgimento (il ponte nuovo) e la provinciale Mondaviese; nei prossimi giorni verrà smontata anche l’impalcatura del palazzo municipale, perché siamo in fase di ultimazione dei lavori del tetto e della pulizia della facciata". Insomma: "Fossombrone verrà completamente rivoluzionata dal punto di vista della riqualificazione generale e diventerà finalmente il vero punto di riferimento dell’intera Vallata del Metauro".

a. bia.