Chiarabilli "tace". Rifondazione si rivolge al sindaco Berloni

"Visto che il vicesindaco non ci risponde, le domande rivolte a lui le indirizziamo al sindaco". Così Rifondazione comunista di Fossombrone nella sua ultima presa di posizione rivolta al primo cittadino Berloni. Scrive tra l’altro il Circolo forsempronese in questa lettera aperta: "Leggendo gli articoli di stampa si sarà certamente accorto che il suo vice non risponde mai alle domande che gli vengono poste da parte nostra e che corrispondono anche alle domande o alle osservazioni critiche di tanti cittadini. Per questo motivo, visto il reiterato silenzio di Chiarabilli, ci vediamo costretti a rivolgere a lei le domande inevase. Che fine hanno fatto i 57 ippocastani di viale Martiri della Resistenza? Gli alberi abbattuti nel 2022 hanno un valore economico e se sono rimasti all’impresa devono essere contabilizzati e i relativi soldi incassati".

Ancora: "Acquisto ex-appartamento Fratelli Balocchi alla Corte Alta. Il vice-sindaco parlava di “contenzioso chiuso“ senza spendere neanche tre parole di spiegazione per far capire ai cittadini in cosa consistesse. Egli diceva che il pregevole soffitto ligneo era stato oggetto di perizia e valutazione da parte di esperti. Noi gli ricordavamo che l’appartamento era abitato quando il Comune lo comprò e il soffitto presentava dei problemi di staticità, tanto che l’inquilino fu allontanato e sistemato in un appartamento comunale. In questi lunghi anni il soffitto si è ancor più ammalorato, perciò noi chiedevamo se fosse stato calcolato il costo del restauro del soffitto e se si fosse avviato un discorso con la Soprintendenza. La sala di maggior prestigio deve permettere la realizzazione della "stanza della scultura" recuperando i materiali che dal 1997 giacciono nei magazzini, nonché l’utilizzo della scala per accedere al piano inferiore, dove adoperare altri locali a fini museali: abbiamo chiesto se si stesse procedendo in questa direzione".