Chiaruccia e dintorni. Cos’è successo

Dei 50 posti letto per Fano si parla per la prima volta nel protocollo tra Comune e Regione, sottoscritto nel 2018. Erano 50 posti letto convenzionati, destinati alla clinica privata di Chiaruccia che faceva parte di un ‘pacchetto’ a compensazione dell’ospedale unico (per Pesaro e Fano). Di quell’accordo facevano parte anche 80 posti letto a destinazione socio sanitaria (40 Rsa, 20 per le cure intermedie, 20 per le demenze) e 20 milioni per la variante Gimarra. Saltato il progetto dell’ospedale unico con la vittoria in Regione del centrodestra, a Fano nessuno ha più rivendicato i contenuti di quel protocollo e ci si è dimenticati della clinica di Chiaruccia con i suoi 50 posti, nel frattempo assegnati all’Area Vasta 1, ma non attivati. Fin quando si è iniziato a parlare di un progetto di clinica privata, a vocazione ortopedica, a Carignano. A quel punto il Consiglio comunale si è espresso perché i 50 posti venissero attribuiti al Santa Croce. Di recente, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, ha assicurato: "I 50 posti letto non ve li tocca nessuno". Nel frattempo, però, il gruppo Gvm ha iniziato a Villa Fastiggi (Pesaro) il progetto per un ospedale privato per acuti da 80 posti letto. Il timore è che abbia assorbito anche quei famosi 50 posti di Fano.