Chiasso dalla centrale a Carrara, famiglie esasperate

Per almeno due famiglie di Carrara la convivenza con la vicina stazione elettrica continua ad essere a dir poco difficile. Terna ha terminato a metà giugno gli interventi di mitigazione acustica che vanno dalla sostituzione dei trasformatori alle barriere fonoassorbenti per il compensatore sincrono, ma c’è chi continua a considerare insopportabile il rumore proveniente dalla stazione. "Devo tenere le finestre della camera sempre chiuse, giorno e notte – fa sapere Sara Secchiaroli –. Anzi ieri sera, a finestre chiuse, sembrava di avere la stazione dentro casa. Il problema va risolto, meritiamo di vivere dignitosamente". La signora Secchiaroli ha deciso di rivolgersi ad un avvocato: "Io non voglio lasciare la mia casa e per questo mi devo tutelare. Mi sento una dimenticata, rimbalzata da un ente all’altro: da Terna al Comune ad Arpam". Proprio Arpam dovrebbe fare le verifiche acustiche sull’efficacia degli interventi, ma da metà giugno non si è mosso nulla. "Li ho chiamati ieri – fa sapere Secchiaroli – mi hanno risposto che non siamo una loro priorità. Mi sento sola e stremata". Intanto il Comune dice di aver sollecitato più volte l’intervento di Arpam.

an. mar.