Chica Magnum, fine di un’epoca. Gasparini l’ha venduto ai greci

Giovanni Gasparini ha ceduto da qualche settimana il Chica Magnum, ovvero l’imbarcazione da regata che suo padre Rinaldo aveva comprato nel lontano 1982. Da non confondere con il Chica Boba II, con cui fin dal 1979 il fondatore della Renco aveva cominciato a navigare. Quest’ultima rimane nel porto di Pesaro. La differenza non è solo nell’anno di acquisizione, ma anche nelle dimensioni: il Chica Magnum è un’imbarcazione da 24 metri, con un albero di 31 metri d’altezza e soprattutto 15 membri di equipaggio. Il presidente della Renco l’ha ceduta a due imprenditori greci, con residenza negli Stati Uniti: "Ma la barca credo che rimarrà in Grecia. Vorranno godersela". Negli ultimi anni è stata ormeggiata in Sardegna, in alternativa al Chica Boba II, che non si è mai mossa da Pesaro.

"Gli anni passano per tutti. Mio padre è scomparso nel 2004 e io sono diventato un padre di famiglia, impegnato con i figli e con la Renco, azienda in grande sviluppo. Non potevo più utilizzare la barca con continuità". Con la cessione del Chica Magnum finisce un’epoca anche per Giovanni Gasparini: "Sono andato a lasciare la barca e c’era una fotografia di mio padre in regata, l’ho voluta lasciare lì come racconto dei vent’anni della proprietà di famiglia. Di solito in barca si utilizzano le tazze per la colazione come per il gin tonic serale e le tazze del Chica Magnum erano rimaste tutte in barca. Ce n’erano una quindicina di queste tazze e Michi Cinquepalmi per riconoscere la sua ci aveva scritto il numero 5. Dopo avevamo scritto tutti dei numeri e così le tazze apparivano numerate. L’unica cosa che ho portato via è la tazza numero 1 che utilizzavo più spesso delle altre... Questo è il vero ricordo che mi sono tenuto del Chica Magnum".

"Certo, il Chica Magnum non era così comoda. Ad esempio non c’era la doccia calda. Anzi, la doccia si faceva fuori come al campeggio. Si dice che le barche danno soddisfazione due volte: la prima quando la compri, la seconda quando la vendi. Lascia però un po’ di malinconia. A dire il vero – conclude Gasparini – non sono mai stato così felice e triste nello stesso momento". In più quest’anno è scomparso Michele Cinquepalmi, l’inventore della barca delle ragazze in fuxia. L’unico uomo che dal 2008 al 2018 poteva salire su quell’imbarcazione condotta dalla skipper Francesca Flamini con un equipaggio composto da 18 ragazze. Un’epoca finita con il Covid, un decennio irripetibile. L’idea di creare un equipaggio al 100% femminile a bordo del Chica Magnum era nata in occasione della Pesaro-Rovigno 2008. "Abbiamo ricevuto un bellissimo regalo durato anni – dice Elisabetta Ferri, la portavoce del team – che grazie al coraggio di Cinquepalmi e alla scuola di Francesca Flamini, la nostra skipper, ci ha permesso di partecipare a regate importanti". Cinquepalmi era l’anima del Chica Magnum. Con la sua scomparsa si è chiusa l’epoca delle ragazze in fuxia.