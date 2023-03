Chiede la sanatoria per una cucina, nei guai per abuso

Compra un’abitazione a Pesaro con magazzino attiguo. Ma che ha un particolare arredo: c’è una cucina (foto d’archivio). Il nuovo proprietario, volendo essere in regola con la legge a differenza del vecchio, incarica un geometra di regolarizzare la questione o comunque di capire se fosse possibile lasciare in quel vano la cucina con tutti gli annessi. Il tecnico valuta e agisce, presentando all’ufficio urbanistica di Pesaro una richiesta di sanatoria con cambio di destinazione d’uso, da magazzino a cucina, pagando sia la multa che gli oneri. Apriti cielo. Il Comune di Pesaro risponde che non è possibile sanare e che va ripristinato il carattere originario dell’immobile, cioè deve tornare ad essere un magazzino. Ed è quello che fa il nuovo proprietario rimuovendo subito la cucina e ritirando la domanda di sanatoria. Ma si illudeva. Infatti, è partita la segnalazione alla procura per mensole e lavabo illegittimi facendo finire sotto processo il tecnico che ha proposto la sanatoria. E’ stato ascoltato il vigile urbano che ha fatto il sopralluogo. Udienza aggiornata