Chiede un documento in tribunale. Invece rimedia un foglio di via

Era andato in tribunale per chiedere un documento, poco dopo si è ritrovato in Commissariato, a Fano, pronto per essere espulso dal territorio italiano. E’ vero che la burocrazia a volte è dannosa, ma un albanese di circa 20 anni, la richiesta di quella pratica se la ricorderà per un pezzo. Forse direttamente quando sarà rientrato in Albania, e non sarà più in Italia.

Il fatto avviene ieri mattina, in Comune a Fano, nell’ufficio Anagrafe. E’ lì che a un certo punto gli impiegati vedono un movimento anomalo per l’Ufficio, con l’arrivo dei poliziotti che poco dopo si allontanano con una persona. E’ l’albanese ventenne, che pochi minuti prima si era recato appunto per ritirare un documento collegato pare a una abitazione. Non si sa quale particolare attivi il meccanismo del controllo. Fatto sta che qualcuno, dall’Ufficio, chiama la polizia. Gli agenti del commissariato identificano l’uomo e scoprono che si tratta della stessa persona accusata nel 2023 di aver scippato in centro una catenina a un anziano.

Ma al di là di questo, quando gli agenti lo accompagnano in commissariato, si accorgono in sostanza che la sua posizione non è regolare sul territorio. Ora bisognerà vedere se il ventenne sarà accompagnato a breve direttamente in Albania o se al momento sarà solo notificato a suo carico un provvedimento di espulsione, che però prevede, almeno in teoria, la stessa conclusione.