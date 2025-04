"Chiedevo aiuto, quell’uomo non si è mosso"

Si chiama Veronica, ha 38 anni, è di origine moldava, abita a Pesaro da 17 anni, ed ha la cittadinanza italiana. E’ lei la padrona attaccata e ferita.

Veronica, può cominciare dall’inizio? Dove stava andando venerdì mattina? "Erano le 8,25, mi ricordo bene, stavo uscendo di casa, io abito in via Bassano del Grappa, ero con il mio piccolo meticcio, 13 chili, Samy, ha 10 anni: uscivamo per la solita passeggiatina".

Quindi cosa accade? "A pochi metri da casa ho visto all’angolo i due cani venire verso di me, uno meticcio e un Amstaff. Erano sciolti, l’Amstaff ha visto il mio cane e non ho fatto in tempo a tirarlo su e prenderlo in braccio, lui lo ha attaccato subito, si era messo in posizione di attacco, non era un gioco. Lo ha azzannato per la coda. L’aveva agganciato e lo tirava giù, tanto che io non riuscivo a tirarglielo via. A quel punto ho fatto una cosa pericolosa, per me, ma quando hai qualcuno a cui vuoi bene, la fai: ho provato a staccargli la bocca, e ce l’ho fatta, quindi ho appoggiato il mio Samy sopra una ringhiera, lui lì era al sicuro..."

Poi c’era anche Roberta, che stava cercando di aiutarla... "Sì, mi gridava di mettere il cane dentro la sua auto, sono riuscita, poi ci sono salita anche io e lei ci ha portato fino a casa"

C’era del sangue? "Sì, era sul cane, ma era il mio, io avevo la mano come graffiata dal dente, ho due buchi sul pollice, ma se mi prendeva bene mi staccava le dita".

Ora come va? "Ho la mano gonfia, oggi, dopo giorni, riesco a muovere un po’ le dita. Samy l’ho portato dal veterinario, ha una ferita di 3 cm nella coda".

La sua paura più grande? "Che il mio cane fosse ucciso dall’altro".

Il momento più brutto... "Quando io urlavo, urlavo, avevo il mio Samy in braccio, c’era un uomo lì vicino a cui stavo chiedendo aiuto, ’Spostalo’ gli gridavo, e quello non ha mosso un dito".

Il proprietario dei cani, quando l’hai visto? "Alle 10,30, ho avuto un messaggio da lui... Ci siamo visti, si è scusato, era disponibile per l’assicurazione, il cane era assicurato, e anche vaccinato, mi ha detto che era sfuggito da un cancello..."

Ora la mano come va? "Sto prendendo antibiotici, giovedì e venerdì ci visitano, sia io che il mio Samy"

Alla fine... "Non mi era mai successa una cosa del genere, mi dispiace che il mio cane ha avuto questa paura, ancora è sotto shock. Io invece, nel male, e con tutto quello che succede in giro, dico è stato il meno peggio che mi poteva capitare".

ale.maz.