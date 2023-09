Chiesa della Maddalena, capolavoro di Vanvitelli

Nei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli sono iniziati celebrazioni e convegni nelle Marche, che hanno visto l’architetto (Napoli 1700-Caserta 1773) protagonista assoluto nella regione, prima dello spostamento a Caserta chiamato da re Carlo III di Borbone per i lavori della reggia e dell’acquedotto. Le Marche sono state non solo i luoghi dei progetti e dei lavori ma hanno beneficiato dell’eredità lasciata dal Vanvitelli a numerosi e bravi allievi che hanno dato alla legazione pontificia un aspetto inconfondibile ed ancora evidente. La sola opera del Vanvitelli presente in città è la chiesa della Maddalena (nella foto), chiusa dopo l’ultimo terremoto, un po’ trascurata e dimenticata anche nella pulizia esterna. Nel 1740 le suore del convento della Maddalena chiedono a Vanvitelli il progetto per la loro chiesa, che sarà eseguita dal suo allievo Antonio Rinaldi fin al 1745, poi chiamato in Russia dalla zarina Caterina II ed eseguirà numerosi lavori. Il progetto della chiesa della Maddalena, che si colloca in città come capolavoro assoluto, degno di rappresentare il linguaggio del ‘700 come sintesi di razionalismo e di bellezza. All’esterno, la facciata concava in cotto e pietra d’Istria sfrutta lo spazio ridotto della strada in salita e imprimeuna contrazione obbligata e scenografica. All’interno, la pianta presenta un’apparente croce greca che si dilata in spazio rettangolare, con cupola centrale a vele decorate in stucco con immagini della vita di Maria Maddalena. Nei tre altari, i grandi quadri sono stati spediti da Giannandrea Lazzarini che si trovava a Roma, e s’impongono per il loro colorismo spettacolare e armonioso, come tutto l’insieme che deve esprimere una nuova misura classica mescolata al linguaggio tardobarocco. C’è il gusto teatrale della scenografia e la dimensione luminosa dello spazio bianco, chiaro, razionale. Una grande novità culminante nella cupola dinamica, che i restauri effettuati nel 1995 hanno riportato allo stato originario, recuperando la dimensione culturale e la potenzialità antica e nuova dell’edificio grazie ai lavori diretti dal grande architetto Celio Francioni.

Grazia Calegari Franca,

storica dell’arte