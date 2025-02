Chiesa dell’Annunziata. Ristrutturazione conclusa. E subito un concerto

"Ecce ancilla Domini". E finalmente da ieri la ex chiesa dell’Annunziata è tornata ad essere "L’ancella del Signore", come sta scritto sul cartiglio che spicca in alto, liberata dalle brutture e dalle escrescenze che nulla avevano a che fare con la sua natura, linda nella sua esteriorità, rivisitata e sistemata anche nelle sale di pertinenza, ingresso e bagni, possibilità di salire sulla cantoria che incombe sull’ingresso. Come ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro Marco Cangiotti, proprietaria dell’immobile: "I lavori non si vedono perché sono stati fatti in profondità, abbiamo lavorato sulla struttura più che sulle parti artistiche e iconografiche".

Adesso l’ex chiesa torna immediatamente a disposizione del Comune che la fruisce in comodato, presenti infatti il sindaco Andrea Biancani, l’assessore Daniele Vimini e anche la presidente del Quartiere Centro Luigina Bernabeo. Non è stato perso tempo: dopo la conferenza stampa di presentazione del pomeriggio, la "nuova Annunziata ha subito ospitato in serata l’artista Niconote e nel suo "Regola", lo spettacolo della serie di Teatroltre. Per la Fondazione un impegno economico di un paio di centinaia di migliaia di euro, i lavori eseguiti da una ditta specializzata dell’entroterra, per il Comune, ma soprattutto per la città e le sue iniziative culturali, il ritrovamento di un luogo canonico tornato alla configurazione più naturale di "platea" dalla quale si ascolta e si guarda.

Potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti sulla base del progetto previsto, ma il già realizzato garantisce la fruizione di un luogo in cui farà piacere entrare anche per la bellezza leggera del suo interno oltre che per gli spettacoli, rendendosi conto ogni volta, con perfetta letizia, che hanno tolto di mezzo la sacrilega tribuna sportiva che lo ingombrava.

f.b.