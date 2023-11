"Chiesa di San Decenzio: quelle due lapidi vanno recuperate"

In questo mese di novembre dedicato ai defunti ed anche grazie alla riapertura, dal giorno di Ognissanti, della chiesa San Decenzio chiusa per circa un anno causa terremoto, la partecipazione e le visite al cimitero centrale di Pesaro sono state molto numerose. A tale proposito un nostro affezionato lettore, Giovanni Ricci, ci scrive: "Ho letto i vari articoli inerenti la chiesa del cimitero che, secondo me, è parte integrante dell’essere pesaresi ed io in particolare da sempre ne sono estimatore. Ma ho un grosso rammarico che voglio sottolineare: mi dispiace vedere le due lapidi che sono all’esterno della chiesa e che non sono solo pezzi di marmo, ma momenti vivi del nostro essere. La prima posta dai reduci delle patrie battaglie (ormai tutti scomparsi) lasciava ai posteri (ed in primis ai nostri amministratori) l’onere di ricordare i concittadini che hanno dato la loro vita anche per noi. Quando ancora si leggeva, c’era scritto "a perenne memoria". Non sapevano chi sono i nipoti. L’altra lapide è ugualmente parte di noi, perché ricorda chi è morto per sminare la vallata del Foglia. Non sono solo ricordi, sono pezzi di noi. Andrebbero ricordate, valorizzate, e almeno ripristinate perché si leggano. Chi è competente e quindi responsabile? Il nostro sindaco senz’altro. Il vescovo anche, perché è pur sempre una Chiesa. Poi i distinguo saranno tanti. Grazie".

