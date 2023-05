Chiesa di San Pietro in Valle, rara occasione di sbirciare all’interno

Mantenere alta l’attenzione su San Pietro in Valle mentre sono in corso le indagini dell’Università Politecnica delle Marche che su incarico del Comune sta cercando di identificare la causa dell’umidità che si forma all’interno della chiesa, determina il distacco degli stucchi e rende inaccessibile la struttura. Questo l’obiettivo dell’incontro di domani, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, su iniziativa di uno dei suoi soci, il conte Luciano Filippo Bracci, da sempre attento alle sorti di San Pietro in Valle. L’appuntamento è alle 17.30 nella sala di rappresentazione della Fondazione con la partecipazione dell’ex soprintendente delle Marche Maria Rosa Valazzi.

La chiesa continua ad essere chiusa al pubblico, ma nelle giornate di domani e di venerdì si potrà guardare al suo interno dall’adiacente saletta Nolfi a cui si potrà accedere dalle 17 alle 20. La saletta Nolfi rimarrà aperta anche sabato 13 maggio, in occasione della Notte dei Musei, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 21 alle 24 e domenica 14 dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Al momento appare impraticabile la soluzione di aprire il portone principale di Santa Maria Nuova, in assenza di personale addetto alla sorveglianza, o di prevedere un cancello per il timore che possano entrare animali.

"Stiamo cercando di comprendere l’origine dell’umidità – ha spiegato Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche – e quanto la circolazione dell’aria possa contribuire a risolvere il problema". Le indagini dovranno fornire risposte utili al restauro della struttura. Per favorire il ricambio d’aria, in passato le alte finestre di San Pietro in Valle erano state automatizzate, ma per lungo tempo non sono state aperte perché in Comune non si trovava più il telecomando, recuperato solo recentemente.

an. mar.