Chiesa di san Venanzio il Consiglio di Stato conferma linea del Suap

"La storia è semplice: ho chiesto se una certa cosa si poteva fare e mi hanno risposto che non si poteva, e quindi non l’ho fatta. Punto. Tutto il resto è solo volgare speculazione politica...".

Così il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni taglia corto su una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto all’azienda agricola Collina delle Fate per una richiesta di variante in corso d’opera rigettata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Fossombrone. La srl aveva impugnato davanti al Tar, perdendo, e poi ancora davanti al Consiglio di Stato, con lo stesso risultato.

Stando alla sentenza, "il restauro e il risanamento conservativo della chiesa di san Venanzio, della canonica e degli annessi" si potevano fare. Non si poteva fare, invece, la variante in corso d’opera per usare i locali al piano interrato che la “Collina delle Fate“, srl riconducibile al sindaco, chiese il 28 luglio del 2016 al citato Suap.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, il 2 febbraio scorso.

La variante era stata chiesta "per utilizzare i locali al piano interrato, necessari per ospitare gli impianti tecnologici a servizio della country house e della chiesa di San Venanzio" e il Suap il 30 novembre 2016 aveva risposto di no.

La ratio della pronuncia ultima sta nel fatto che secondo il giudice d’appello "la creazione del piano interrato, ancorché asseritamente destinato ad alloggiare impianti tecnologici, crea un nuovo volume che modifica l’identità strutturale dell’edificio, alterandone la tipologia complessiva".