Chiesa rischia la rovina, ma c’è chi la salva. Alla Guinza due famiglie l’hanno restaurata

Marchetti *

Il curato di campagna don Aldo Tacchi che resse la parrocchia di San Lorenzo in Guinza e quella di Torre di Pallade dal 1960 al 1990 non crederebbe ai suoi occhi se potesse vedere la sua chiesa come è tornata a vivere grazie al completo intervento di ristrutturazione eseguito con disponibilità e attaccamento dalle famiglie Cardellini Giorgio e Roberto. Oggi purtroppo queste parrocchie non contano più persone residenti. Nello stato delle anime della Guinza si contavano nel 1950 ben 220 residenti.

Don Aldo ci teneva a dire che lavorò tanto per avere strada, luce e telefono e che purtroppo dalla metà degli anni ’50 proprio dopo l’avvento di quei servizi come per incanto tutti i residenti si trasferirono all’estero, nelle grandi città o nei paesi limitrofi che offrivano maggiori opportunità di lavoro e di guadagno. La chiesa, costruita agli inizi del Novecento per volontà di don Vincenzo Donati e la casa parrocchiale sono comunque rimaste lì in una condizione di progressivo degrado fino a circa un anno fa quando la Provvidenza ha voluto che le cose andassero diversamente. La chiesa domina il nucleo abitato della Guinza (località divenuta famosa negli ultimi decenni a causa di quel traforo oggi nascosto dalla incipiente vegetazione) e i casolari sparsi limitrofi, posta a 652 metri s.l.m.

Il profilo a capanna sembra riprenda una chiesa precedente demolita nei primi anni del ‘900 di cui ancora si nota il bel campanile sul tetto della canonica. La facciata è arricchita da un portico aperto su tre lati con archi a tutto sesto. Il portale è inserito in cornice di pietra arenaria, materiale assai usato nel territorio. I salienti del tetto sono decorati da mattoni disposti a spina di pesce. Ai lati della facciata risaltano gli angoli in pietra lasciata a vista. L’interno della chiesa è disposto su pianta rettangolare con navata unica che termina nel presbiterio quadrato e abside semicircolare. La chiesa è illuminata da quattro monofore centinate, le cui strombature sono decorate da elementi astratti dipinti a tempera. Sopra le finestre sono dipinti quattro medaglioni. Sulle pareti insistono due altari minori ricavati dentro nicchie ad arco. Anche sopra gli archi con ghiera in pietra, sono dipinti medaglioni con losanghe e monogrammi mariani. Il presbiterio è rialzato sulla navata con un gradino ed è separato da essa da una balaustra rivestita in marmo. La parete in fondo è curva e decorata da tempere con disegni geometrici. Nel catino absidale è dipinta l’immagine di Cristo con braccia aperte. Il tetto è a capriate.

Quando il 9 settembre scorso le porte della chiesa si sono aperte per accogliere il matrimonio di Elisa Cardellini e Luca Sacchi è sembrato ai tanti presenti di tornare indietro nel tempo quando la tradizione voleva che gli sposi si unissero in matrimonio più vicino possibile a casa e circondati da tanti amici e parenti. I novelli sposi hanno deciso di vivere appunto a poche centinaia di metri in un bel casolare di campagna.

Dalla chiesa, spostandosi a monte, si scorge di lontano il bel cimitero, al centro di grandi seminativi, recentemente ristrutturato dal comune, splendida testimonianza di una dimensione che non c’è più. Don Fabio Bricca che ha seguito con la consuete passione e dedizione la vicenda ed il recupero ha celebrato il matrimonio non mancando di ringraziare quella famiglia Cardellini per merito della quale tutto ciò si è reso possibile.

* già sindaco

di Mercatello sul Metauro