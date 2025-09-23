Chiesa a soqquadro, il prete lo perdona: rimette la querela a un 50enne

Gabicce Mare (Pesaro Urbino), 23 settembre 2025 – Ha scelto il perdono, don Mario Guidi, 82 anni, parroco di Gabicce Mare. Davanti al giudice monocratico, ieri mattina, ha rimesso la querela nei confronti del 50enne italiano che un anno fa aveva seminato scompiglio nella sua chiesa, rovesciando candelieri e danneggiando candele votive per protesta, dopo che il sacerdote si era rifiutato di dargli il denaro che l’altro chiedeva.

“Era venuto a chiedere l’elemosina – ha racconta ieri don Mario – e quando ho detto di no, si è messo a spaccare le cose. Io l’ho denunciato, perché non si fa. Ma i danni non erano molti, e ho deciso di perdonarlo. È un atto di misericordia, meglio dimenticare e basta”. Il 50enne, che oggi si trova ospite di una comunità, era stato identificato grazie alle telecamere installate in parrocchia. Il sacerdote, allora, non aveva esitato a presentarsi dai carabinieri con il materiale video.

“Non potevo dare soldi così, a chiunque – spiega –. Se dovessi accontentare tutti, avrei la fila di gente dalla mattina alla sera”. Ma di fronte al tribunale, don Mario ha scelto la strada del Vangelo: lasciare cadere la querela e voltare pagina.

Lo stesso 50enne è stato però condannato ieri per un altro episodio avvenuto poco tempo fa: il furto di un cellulare dalla reception di un hotel di Gabicce. Anche in quel caso a inchiodarlo sono state le telecamere di videosorveglianza. Il giudice lo ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione.

Già nel 2019 il parroco era finito suo malgrado al centro di una tentata rapina. Si era trasferito a Gabicce dopo decenni di sacerdozio a Milano. Un uomo e una donna si erano introdotti in canonica, prima con scuse improbabili (l’uomo si era spacciato per un “industriale” appena uscito dal carcere e millantava conoscenze in Vaticano) e poi con la violenza. La donna lo aveva aggredito a pugni e calci per strappargli soldi e cellulare, mentre il complice restava alla porta a guardare.

Don Mario aveva reagito con coraggio, riuscendo a trascinarla fuori e a chiedere aiuto. Provvidenziale in quel caso era stato l’intervento del barista del piano di sotto, Bruno, che aveva messo in fuga i due malviventi, poi arrestati dai carabinieri.

“Io non voglio far del male a nessuno – aveva detto in quella occasione il sacerdote – ma la gente che si comporta in questa maniera fa paura. Sono anche andato a farmi medicare all’ospedale di Cattolica. Non credo di aver riportato conseguenze per quelle botte, solo qualche ecchimosi. Non so nemmeno chi siano quei due ma spero di non incontrarli mai più”.

Dimesso dall’ospedale con dieci giorni di prognosi, don Mario aveva però mantenuto la sua linea: denunciare il male, ma senza rancore. E oggi, sei anni dopo quell’aggressione, lo spirito si è mantenuto lo stesso: fermo contro la prepotenza, ma pronto a lasciare andare.