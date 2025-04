"Chiesa universale. Parla pure cinese"

Sì, è stata una celebrazione in cui l’eredità lasciata da Papa Francesco è stata molto forte. Abbiamo ritrovato i frutti del suo impegno continuo per la Pace tra i popoli. Abbiamo visto le immagini collaterali al funerale il confronto informale di Trump e Zelensky, seduti uno davanti l’altro, dentro San Pietro che parlano insieme: crediamo che anche questo faccia parte comunque del percorso verso la Pace promosso da Papa Francesco, quotidianamente, in un tempo come l’attuale di guerre e conflitti. Nella liturgia di oggi si è ritrovata la chiesa universale di Papa Francesco con le parti in lingua cinese e il contributo autentico della Chiesa cattolica di rito orientale.