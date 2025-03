Chirurghi oltre ogni limite. L’ex primario in Etiopia: "Manca tutto, ma è bellissimo"

di Benedetta Iacomucci

Operano ernie, colecisti, ascessi come in qualsiasi ospedale. Solo che i fili di sutura, i drenaggi, se li portano ’da casa’. E pure il faretto in fronte a mo’ di speleologo, perché è probabile che la corrente salti 3 o 4 volte nel bel mezzo di un intervento. Succede all’ospedale rurale di Gambo, in Etiopia, 2100 metri sul livello del mare, 250 chilometri a sud di Addis Abeba, da dove è da poco rientrato il dottor Moreno Cicetti, senigalliese, primario in pensione dopo aver diretto per anni la Chirurgia di Urbino. Con lui, gli amici Giacomo Lancioni, anestesista, e Gabriele Pagliariccio, chirurgo vascolare. Mancava nel team Mario Massacesi, ginecologo, presente in molte altre missioni. Ma in Africa, almeno per Cicetti è stata la prima volta, dopo che tanti anni fa, appena specializzato, sarebbe dovuto partire per un ospedale sul lago Vittoria, "salvo poi cambiare idea – racconta – per la nascita della prima figlia". Oggi, da pensionato, ma anche prima, quand’era in ferie, Cicetti mette a disposizione l’arte del bisturi nelle condizioni professionalmente più probitive. "Ma non siamo ’eroi’ – dice – perché non facciamo nulla che non sia nei nostri mezzi".

Quali sono i vostri pazienti?

"Sono malati che vivono in paesi in cui l’accesso alle cure non è semplice o non arriva affatto, per la disorganizzazione dei sistemi sanitari, per la mancanza di vie di comunicazione a causa di calamità naturali o guerre, e soprattutto per una profonda povertà che a volte porta le persone ad affidarsi ai guaritori e agli sciamani di cui, a volte, abbiamo visto le gravi conseguenze. In genere, grazie ai nostri contatti, veniamo precedentemente informati dei casi da trattare, in modo da organizzare il materiale sanitario da portare".

Portate voi anche quello?

"Sì, grazie ai nostri amici rappresentanti di dispositivi medici recuperiamo campioni omaggio di drenaggi, reti sintetiche per ernia, fili di sutura, sacche per colostomia...".

Non è facile lavorare in queste condizioni.

"I problemi iniziano ancora prima di entrare in sala operatoria. Per arrivare all’Ospedale di Gambo la strada non è asfaltata, ci sono 20 chilometri di terra rossa dissestata e colma di rifiuti, con la polvere che ti secca subito il naso e la bocca. La strada è percorsa da mucche, capre e pecore, carri carichi di legna, ortaggi, foraggio... trainati da asini alla guida dei quali ci sono spesso dei bambini; ci si imbatte in motociclette con sella modificata per trasportare fino a 5-6 persone. Poi, arrivati nello spiazzo davanti all’ospedale, si viene accolti da una moltitudine di bambini, che ti vengono a prendere la mano, che ti abbracciano scalzi, mentre canticchiano la parola “farange” che significa “straniero bianco”".

Quante persone fanno riferimento all’ospedale di Gambo?

"L’ospedale è il riferimento per una popolazione di 100mila persone. E’ nato attorno agli anni ’20 come lebbrosario dei Cappuccini, poi dagli anni ’70 è stato gestito dalla Congregazione della Consolata. Nel 2024 è passato in mano al governo etiope divenendo ospedale pubblico che gestisce tubercolosi, lebbra, malaria, dissenterie, Aids, malnutrizione, salute della donna in gravidanza o vittima di violenze".

Lavorate con il personale locale?

"Sì, ci sono 2 chirurghi generali da poco specializzati, un tecnico sanitario (non medico) istruito a eseguire i cesarei, 2 giovani anestesisti e alcuni infermieri".

Quali interventi?

"Soprattutto le tiroidectomie per gozzo, frequente per carenza di iodio; le mastectomie, le colecistectomie, gli interventi alla prostata, alle varici, ernie inguinali o della parete addominale, cesarei e una lunga serie di interventi minori, come asportazione di linfonodi e ascessi".

Com’è andata?

"Sono interventi spesso lunghi e difficoltosi per i frequenti black out con partenza ritardata del generatore di corrente, con l’interruzione dell’elettocoagulatore, del ventilatore meccanico e dell’aspiratore per allontanare il sangue dal campo chirugico. Criticità note e affrontate con torce sulla testa portate da casa, mentre l’anestesista talora ha ventilato a mano il paziente intubato".

E con i parenti come va?

"Sono momenti sempre molto emozionanti, perché intrisi di un profondo significato di riconoscenza per il nostro lavoro. In Equador ci portavano addirittura caschi di banane e in un caso persino un piccolo lama".

Una bella esperienza

"Sì, ce ne siamo tornati a casa con la conferma di praticare la professione più bella del mondo perché è in difesa del bene più prezioso che possediamo – la salute – che non può essere un business, che si possono ottenere importanti risultati anche con risorse ridotte evitando sprechi e che la qualità stessa del lavoro ha come determinante il pieno e responsabile coinvolgimento del professionista".