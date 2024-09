Chiude a fine anno ’L’angolo divino" dello chef stellato Rossetti

Lo chef stellato Tiziano Rossetti (in alto a sinistra) chiuderà il suo ristorante "L’angolo divino" a Urbino. La notizia è di ieri, lanciata dallo stesso chef sul proprio profilo Instagram: "Dopo anni di intense emozioni e impegno dedicato al ristorante è giunto per me un momento di grande riflessione. La burocrazia e le sfide quotidiane hanno avuto il loro peso ed è arrivato il momento di annunciare che a dicembre, le porte si chiuderanno. Lasciare un angolo di vita che ho costruito con passione e amore è una decisione difficile. Il vostro affetto sincero ha reso ogni giornata al ristorante un’esperienza unica e preziosa. Voi, che avete condiviso con me il gusto e la gioia della buona cucina e del buon vino, avete fatto di questo viaggio qualcosa di straordinario". Attestati di stima da Giulio Lonzi (nella foto a destra con lo chef Rossetti) di Slow Food Urbino: "Una notizia che scuote la città e il mondo della gastronomia. L’Angolo Divino è stato un faro di eccellenza per la cucina italiana e ha portato alto il nome di Urbino nel mondo, grazie alla maestria dello chef Rossetti"

fra. pier.