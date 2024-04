Chiude la Cattedrale. Partono oggi i lavori per ampliare le finestre che mostrano i mosaici

Da oggi il duomo chiude le porte al culto ed ai visitatori, tantissimi negli ultimi giorni. Partono i lavori per l’apertura delle nuove finestre in cristallo che aumenteranno la superfice dei ‘tappeti’ musivi che si potranno vedere. Si passa dagli attuali 160 metri quadrati a poco più di 200. Opera questa che è stata finanziata dalla Fondazione Scavolini e che verrà materialmente eseguita dai tecnici della Renco. Il tempo stimato per concludere i lavori è di un mese per cui si arriverà, se tutto va bene, ai primi di giugno. Le celebrazioni liturgiche, in questo arco di tempo, avranno luogo nelle chiese di Santa Lucia, via Passeri, e a San Giuseppe, in via Spada.

Attraverso questa operazione si dovrebbe ampliare la visione della grande ‘finestra’ che è sulla navata centrale della chiesa e quindi aprire altri due punti: uno per mettere in luce la nave troiana e quindi un altro sul fronte opposto che invece farà vedere il secondo mosaico, quello più antico risalente al VI secolo.

A seguire i lavori, passo passo, ci sarà un funzionario della Soprintendenza di Ancona che hà approvato tutto il progetto.

Questa operazione che ha portato prima ad una pulizia dei tappeti musivi, prevede anche una nuova illuminazione al led per permettere ai fedeli ed anche ai turisti, di osservare meglio sia le figure che sono rappresentante ed anche i colori delle composizioni. In parallelo sono stati anche avviati degli studi sulle origini e sull’impianto della chiesa. Questo perché venne ipotizzato nella prima fase di fine anni Novanta, che l’estensione dei mosaici fosse ancora più ampia tanto da arrivare fino a lambire via Rossini e quindi sotto tutto il sagrato, dove è stata fra l’altro aperta anche una botola.

Questo lavoro di ricerca con ulteriori approfondimenti darà quasi sicuramente luogo a pubblicazioni mirate anche attraverso l’uso delle tecnologie di ultima generazione al servizio dei beni culturali. Fra l’altro è stato realizzato anche un filmato, utilizzando un drone, da parte del nucleo del patrimonio artistico dei carabinieri di Ancona per cui si potranno vedere tutti e 900 metri quadrati di mosaico. Era dalla fine degli anni Novanta che non si eseguivano lavori all’interno della Duomo da quando cioè, dopo gli aspri contrasti avvenuti all’interno della Soprintendenza, l’allora vescovo Bagnasco decise di procedere dando via ai lavori dell’attuale piano di calpestio con gli attuali 160 metri quadrati di finestre in cristallo, una visione che sarà ampliata di altri 42 metri quadrati.

La cattedrale negli ultimi giorni è stata molto visitata perché molto turisti accompagnati dalle guide soino andati all’interno per vedere i mosaici ma anche per andare ad osservare l’affresco che è in fondo alla navata sinistra che viene attribuito alla mano di Giovanni Santi, il padre di Raffaello. E secondo alcuni studiosi in alcuni tratti ci sarebbe anche la mano del divin pittore che al tempo aveva 15 anni.