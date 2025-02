"Chiuderanno i reparti mettendo gli ospedali gli uni contro gli altri"

"Il Cup è fuori uso, le liste d’attesa interminabili, impossibile prenotare gli esami o nel migliore dei casi lo si riesce a fare dopo molti mesi e spesso in strutture lontane, fuori provincia". E’ la durissima reazione della consigliera comunale del Pd, Sara Cucchiarini, contro "la continua divinazione del vuoto" proposta sulla sanità dal centrodestra. "Chi se lo può permettere – prosegue – va a pagamento dai privati, chi fatica per arrivare alla fine del mese sempre più spesso rinuncia alle cure e questo è di una gravità assoluta che viola la Costituzione. Anche per il trattamento delle patologie più semplici i pazienti sono costretti a peregrinare da una struttura all’altra affidandosi solo alla professionalità e alla buona volontà di medici e infermieri lasciati, come i pazienti, nel più ingovernato caos organizzativo".

Cucchiarini fa notare quanto detto dai tecnici regionali in consiglio comunale dell’altro ieri: "I reparti che non fanno i numeri previsti dal decreto ministeriale 70 non potranno rimanere aperti. Nell’atto aziendale scrivono di lasciare aperto di tutto ed anche di più con l’auspicio di riuscire a superare la data delle elezioni regionali di ottobre, dopodiché quei reparti che non faranno i numeri dovranno essere chiusi e gli ospedali di Fano, Pesaro, Urbino e Pergola saranno messi gli uni contro gli altri". Per il consigliere regionale del Partito democratico Renato Claudio Minardi quelle del centrodestra sulla sanità sono solo "parole al vento". "Per l’ospedale di Fano – prosegue – l’unica reale prospettiva è, se va bene, il mantenimento degli attuali servizi, gli stessi previsti nel protocollo d’intesa sottoscritto nel 2018. Un’ipotesi comunque ottimista, perché con la Chirurgia generale che avrà il primario a Pesaro, molti reparti sono a rischio, a partire da quello di gastroenterologia".

E ancora Minardi: "La palazzina dell’emergenza-urgenza, è al di là dall’essere realizzata, ci vorranno anni. La medicina d’urgenza non è stata ancora attivata come non sono stati attivati i 50 posti letto di ortopedia assegnati a Fano nel 2018. La giunta regionale guidata da Acquaroli che si è ormai conquistata in tutta la regione la triste fama di ‘giunta delle promesse e degli annunci’, parla di quattro sale operatorie, ma la verità è che ancora, sul piano concreto, neanche si conosce quali reparti saranno assegnati al nuovo polo. In compenso, però è ormai chiaro che la Chirurgia generale abbia il primario a Pesaro e a Fano si faranno solo i piccoli interventi in day surgery come per Ortopedia e Urologia, mentre Anestesia e Rianimazione resterà condivisa a metà con Fano, così come la Nefrologia ed addirittura la Medicina interna. Il Santa Croce rischia di diventare la dépendance di Pesaro, altro che l’ospedale di primo livello promesso dalla destra durante la campagna elettorale del 2020".

an. mar.