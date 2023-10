Chiudere e vendere un convento è facile. La sfida è farlo rimanere anima della città

di Alberto

Mazzacchera *

A rischio è un ragguardevole brano del pregevole centro storico di Cagli, tra il Teatro Comunale, la duecentesca Porta Massara ed il quattrocentesco Torrione martiniano. Strategicamente, subito dopo la morte della priora suor Rosaria, c’è chi, in un complice silenzio, trama per chiudere, smembrare il patrimonio storico-artistico, e, infine, vendere l’antico Convento delle domenicane. Il tutto avviene grazie all’indifferenza di chi in loco dovrebbe agire, e la non conoscenza dei fatti da parte dell’opinione pubblica.

Perché, se da un lato è palese che la proprietà di tale complesso architettonico spetti alle suore di Cagli, dall’altro è altrettanto evidente come il futuro di un non secondario tassello urbano sia questione di interesse comunale, e, al contempo, come lo stesso sia a tutti gli effetti patrimonio morale della comunità cagliese. Infatti, le domenicane che nel 1529 si sono insediate in quello che era il monastero delle benedettine, articolato attorno alla chiesa di san Nicolò, hanno potuto, per quasi quattro secoli, crescere e prosperare grazie ai lasciti testamentari e alle donazioni dei cagliesi.

L’elemento, che incaglia la prospettiva, non è la carenza delle vocazioni ma l’aver già assunto come ineluttabile la soppressione senza minimamente sforzarsi di cercare altre soluzioni, che pure esistono. Un esempio è, proprio a Cagli, il Monastero delle benedettine di san Pietro che sembrava sull’orlo della chiusura quando, nel 1998, ricevette il contributo di 3,455 miliardi di lire, nell’ambito del Grande Giubileo del 2000 su istanza progettuale elaborata da Ceccarelli e dal sottoscritto. Proprio grazie al fatto che la grande casa comune è in ottime condizioni, l’intervento attento e costante del vescovo Trasarti ha prodotto i suoi frutti. Così la comunità monastica di san Pietro si è in questi anni rigenerata giungendo a contare nove giovani suore con l’attiva decana suor Cecilia, di 95 anni, testimone del precedente nucleo monacale.

Gli amministratori comunali di Cagli, dei decenni postunitari, coagulati dapprima sulla figura di Sebastiano Purgotti e poi attorno ad Angelo Celli (entrambi scienziati ed autorevoli massoni illuminati), operarono affinché in Cagli, del grande numero di conventi, rimanessero in vita i due femminili di san Pietro e san Nicolo oltre al convento dei Cappuccini.

Il Convento delle domenicane di san Nicolò, che copre un intero isolato cittadino, è complessivamente in buono stato di conservazione ed inoltre, è già potenzialmente beneficiario di un contributo a fondo perduto al 100%, in forza dell’attività da me svolta. Grazie agli affitti il Convento è autosufficiente sotto il profilo economico. Le due suore, che rappresentano la comunità religiosa a cui spetta la proprietà giuridica, vorrebbero rimanere a Cagli e non essere costrette a rispettare l’odioso ordine di trasferimento. Dunque ben si potrebbero avviare i lavori di restauro e, al contempo, ragionare con la CEI, in vista del Giubileo del 2025, come meglio integrare il Convento nel territorio.

È vero le vocazioni sono scarse ma i conventi in buono stato di conservazione non sono molti e quindi potrebbe ben replicarsi il caso del vicino Monastero di san Pietro, tanto più che le cinque suore del convento di Marradi (Firenze) amerebbero, proprio, venire a Cagli. Un convento come quello di san Nicolò di Cagli, è una luce spirituale, che se spenta non si riaccenderà mai più, ma è anche un concentrato di memorie e di beni culturali che non va disperso, nonché un significativo tassello del patrimonio morale dell’intera comunità cagliese, che non può essere venduto semplicemente per trasferire il ricavato altrove.

* vicesindaco di Caglidal 1999 al 2014