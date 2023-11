Chiusa la 58° Fiera premiato Loccioni

Si è chiusa ieri la 58° edizione della fiera nazionale del tartufo bianco. Riconoscimento conferito all’imprenditore Enrico Loccioni, fondatore dell’omonima impresa, il quale ha ricevuto il premio Enrico Mattei. "Uomo lungimirante Enrico Loccioni che ha condotto la sua impresa verso grandi traguardi con una spinta decisiva all’innovazione e con forte impegno alla sostenibilità, ponendo sempre al centro le persone e il territorio" ha detto il sindaco Luca Lisi. Alla cerimonia che si è tenuta al Teatro Conti, seduti in prima fila, la figlia Maria Cristina Loccioni con Valerio Fiorani e Tommaso Monaldi, oggi alla guida di aziende con sede ad Acqualagna dopo l’importante esperienza professionale alle dipendenze dell’impresa Loccioni. "Questo premio - ha detto il presidente Loccioni - come tutti i premi riconosce qualcosa di buono fatto nel passato, ma dobbiamo continuare a sviluppare un modello che guarda al futuro per fare in modo di lasciare qualcosa di meglio di quanto abbiamo trovato". La Fiera Nazionale del Tartufo va agli archivi come una delle più riuscite delle 58 edizioni alla presenza del presidente Giorgia Meloni. am.pi.