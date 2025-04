"Chiusa la scorciatoia pedonale per l’Ipercoop, ora rischiamo"

"Hanno chiuso la strada che collegava l’ingresso dell’Ipercoop a via Costa, una situazione spiacevole per i pedoni e per gli anziani". E’ la segnalazione di Luciano Filippucci, 78 anni, residente a Pantano che spiega: "Prima quella strada, che a un certo punto è segnata da un marciapiede, era percorsa da pedoni e soprattutto da molti anziani che in questo modo accorciavano il percorso per andare a fare spesa all’Ipermercato. Con nostra grande sorpresa, questa strada è stata chiusa con una rete che impedisce il passaggio delle persone. Questo comporta un disagio non da poco specie per gli anziani, costretti a fare un ampio giro per andare all’Ipercoop, passando per la strada usata dai camion per scaricare la merce, con pericolo evidente. Ho contattato anche la Polizia locale che ci ha confermato che la chiusura con la rete è stata autorizzata. Chiediamo di ripristinare il passaggio pedonale, magari con un cancello che aiuti gli anziani a camminare in sicurezza e lungo un percorso più breve. Che fastidio davamo? Non capiamo perché la via sia stata chiusa, ci hanno riferito che la chiusura potrebbe essere stata decisa per evitare il parcheggio selvaggio, ma noi anziani andiamo a piedi".