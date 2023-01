"Chiuse 253 attività legate alla ristorazione"

Dall’universale al particolare ieri mattina il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti presentando, una specie di summa di San Tommaso, su tutte le cose che l’organizzazione del commercio ha in programma per quest’anno. Dentro anche una specie di ‘Parigi val bene una messa’, perché c’è anche la presentazione di un libro tutto centrato sulla pala del Bellini dei musei civici dove si sostiene che solo quest’opera vale una visita a Pesaro. Ma prima di arrivare all’universale, Varotti ha parlato, tra l’altro, delle diverse iniziative messe in programma con l’associazione albergatori di Gabicce per la valorizzazione del San Bartolo: moto, bici, auto storiche giornate di spettacolo. Quindi anche la creazione di un premio Oscar per il miglior ristoratore della provincia che nella sua prima edizione il riconoscimento andrà a Rolando Ramoscelli a San Costanzo. Quindi si festeggiano i primi 40 anni dei weekend gastronomici che per Varotti sono come un medaglia puntata al petto "prima iniziativa del genere". Poi spunta tra le proposte-novità anche quella "Dalla vigna alla tavola", quindi un accordo con le proloco che negli eventi devono valorizzare la ristorazione locale. Puntando poi il dito, rimanendo sempre nel settore del cibo, all’abusivismo che dilaga "perché ci sono pescatori che organizzano cene...