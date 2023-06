Chiuse donna in casa: assolto. Era per il suo bene

Accusato (e anche arrestato) con l’accusa di aver chiuso in casa un’amica e di aver tentato di violentarla, era stato assolto dalla violenza sessuale e condannato per il sequestro di persona. Ma la Corte d’Appello lo ha assolto anche da quel reato. L’imputato è un 58enne tunisino e la sentenza di secondo grado gli ha dato ragione. Il fatto risale a marzo 2019. A denunciarlo era stata una 41enne, sua amica, che aveva detto di essere stata rinchiusa nell’appartamento dell’uomo (in via Mazza) perché lui voleva violentarla. Il 58enne (difeso dall’avvocato Marco Vitali) aveva spiegato di aver chiuso in casa la donna perché temeva che potesse farsi del male dal momento che era in condizioni psichiche precarie.