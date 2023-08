Chiuse tre gioiellerie C’è anche ’Bartorelli young’ Non avevano la licenza

La nuova gioielleria denominata ’Bartorelli young’ in Corso XI Settembre, aperta nemmeno un mese fa (nulla a che fare con lo storico negozio di oggetti preziosi Bartorelli in via Branca), è stata chiusa d’autorità dalla Questura. Per un motivo semplice: il titolare non aveva chiesto l’autorizzazione né al Comune né al questore per esercitare la vendita. Il nulla osta della polizia è obbligatorio per la vendita di oro e gioielli. Rimarrà con le serrande chiuse fino a quando non sarà presentata la pratica o, se è stato fatto, fino al rilascio del nulla osta dopo la verifica di tutti i requisiti. Al telefono, Andrea Bartorelli, spiega: "E’ un contrattempo che, causa la festività del Ferragosto, ha fatto slittare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. Dovevamo aprire per contratto a fine luglio e nel frattempo pensavo che la professionista che ci segue avesse inviato la richiesta ai vari uffici pubblici compresa la questura. Questo per una serie di ragioni non è stato fatto e la conseguenza è stata la chiusura di qualche giorno per motivi burocratici. Ma contiamo già dalla prossima settimana di poter riaprire regolarmente. Ci tengo a specificare che si è trattato di un problema di natura formale che speriamo di superare quanto prima".

La polizia ha reso noto inoltre di aver chiuso altre gioiellerie, anche quelle all’interno della galleria commerciale dell’Ipercoop. Si legge in una nota che proviene dall’ufficio del questore: "Il personale della Questura di Pesaro e Urbino è stato impegnato, nel corso delle ultime settimane, in diverse attività di controlli amministrativi nei confronti di “compro oro” e gioiellerievendite di preziosi della città di Pesaro. A seguito di un controllo congiunto con personale della Guardia di Finanza, è stato sospeso per 15 giorni la licenza per l’attività di un “compro oro”. Due, invece, le violazioni amministrative contestate nei confronti di due titolari di distinte gioiellerievendite di preziosi, attive all’interno dell’Ipercoop Centro Miralfiore, per aver consentito la rappresentanza nell’esercizio per la vendita di preziosi a persone prive di autorizzazione di pubblica sicurezza. La signora della rivendita Preziosi dice: "Il controllo risale alla fine di luglio. La ragazza che era alla vendita non aveva ancora ottenuto il nulla osta e c’è stata la chiusura. Abbiamo poi risolto tutto e siamo regolarmente aperti". Stessa cosa per la gioielleria vicina.

Continua la nota della questura: "Da ultimo, è stata oggetto di controllo una gioielleria del centro storico che, su richiesta di esibizione da parte del personale di polizia, è risultata sprovvista della licenza per la vendita di preziosi e della comunicazione agli uffici Suap del Comune di Pesaro. Di qui la temporanea chiusura dell’attività". Che, stando al titolare, verrà superata il prima possibile avendo presentato le varie formalità per l’apertura. I controlli da parte delle forze dell’ordine sia nelle attività ricettive che in negozi e nei locali di intrattenimento continuano anche in questi giorni per garantire il rispetto delle regole. Che, soprattutto nelle ore serali e notturne, continuano ad essere interpretate a seconda dei punti di vista. Per chi intende divertirsi anche nella zona mare di Pesaro la limitazione della musica appare un obbligo arcaico e immotivato, per gli albergatori la regola dovrebbe essere ancora più restrittiva in modo da garantire il silenzio ai propri ospiti che dopo la mezzanotte intendono dormire senza esser svegliati. Come è accaduto anche qualche mattina fa per un concerto solista alle 5.30 in viale Trieste, che era in programma, ma senza che nessuno avvertisse gli albergatori. Tanto che qualche ospite, svegliatosi di soprassalto, ha chiamato i carabinieri.

