Chiusi due centri massaggi di Pesaro e Fano: sotto accusa il relax a luci rosse

Pesaro, 23 giugno 2025 – L’insegna luminosa diceva “aperto”, ma la porta restava chiusa. Eppure, il via vai serale era continuo. Maschi over 60, ingressi dopo le 22.30, atmosfera ovattata. Giovedì pomeriggio la scena è cambiata: al posto dei clienti, due uomini della Guardia di Finanza. E dopo qualche ora, la serranda è scesa per ordine della magistratura. Sequestrati due centri massaggi – uno a Pesaro, in via Lanza, l’altro a Fano – finiti al centro di un’indagine per favoreggiamento della prostituzione.

A coordinare l’operazione è la Procura della Repubblica di Pesaro, che ha dato mandato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di avviare controlli e accertamenti fin dal 2024. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due locali, formalmente registrati come centri benessere, offrivano in realtà prestazioni sessuali a pagamento. A confermarlo, non solo testimonianze di clienti, ma anche prove raccolte durante le perquisizioni: contanti, documentazione contabile sospetta, ricevute per inserzioni su siti che offrono prestazioni sessuali a pagamento. I titolari, entrambi cittadini stranieri, sono ora indagati. A loro carico l’accusa di aver gestito un’attività illecita sotto le spoglie rassicuranti del relax orientale.

Il centro massaggi chiuso a Pesaro in via Lanza

In particolare, il “Centro Tuina” di via Lanza, un piccolo locale al piano terra di una palazzina residenziale, era frequentato quasi esclusivamente da uomini maturi. "Era sempre aperto, anche nei festivi – racconta una vicina –. La sera era un continuo andirivieni. Dentro c’erano due ragazze orientali”. E mentre il cartello “aperto” lampeggiava ancora, sul sito web comparivano promesse di “esperienze uniche di benessere” offerte da “dolcissime ragazze, giovani e professionali”. Sulla vetrata è comparso il sigillo del sequestro preventivo.

L’operazione della Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio piano di contrasto alle forme di inquinamento dell’economia legale. Ma al di là dell’aspetto contabile e fiscale, l’inchiesta solleva interrogativi sulle maglie larghe del sistema di controllo e sull’ambiguità che ancora circonda certi “centri benessere”. Naturalmente, si tratta ancora di indagini preliminari. Gli indagati, come prevede la legge, sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Ma intanto, il sipario è calato. E il massaggio, almeno per ora, è finito.