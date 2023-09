"Chiuso il centro che ha salvato mia figlia dall’anoressia"

Pesaro, 25 settembre 2023 – «Sette anni fa il Centro per i disturbi alimentari di Galantara ha salvato mia figlia. Letteralmente. Ed ora non esiste più, mentre esistono ancora, e sono tantissime, le persone e le famiglie che vivono quest’incubo". A parlare è mamma Adriana, pesarese. Ha saputo che l’unica, "per altro validissima" psichiatra che era rimasta nel centro di Galantara si è presa un anno di aspettativa e al suo posto, al momento, non c’è nessuno che la sostituisca. "Ma com’è possibile? Quel centro è un’eccellenza per tutte le Marche, venivano anche da fuori regione. E anche in questi anni mia figlia ha continuato a frequentarlo, perché purtroppo il cammino è lungo e sempre a rischio di ricadute".

Adriana, com’è iniziato il calvario?

"E’ iniziato 7 anni fa, quando mia figlia aveva 22 anni. C’era stata una brutta storia con un ragazzo, da lì è partito tutto".

Di cosa soffriva sua figlia?

"Come spesso accade, ha attraversato tutte le fasi: prima l’anoressia, poi la bulimia... L’ho dovuta raccogliere con le mani e con i piedi"

Quando si è accorta di quello che stava accadendo?

"Non subito, perché lei lavorava fuori e non l’avevo sempre sott’occhio. Qualcosa percepivo ma lei per non farmi preoccupare diceva che andava tutto bene. Poi ha cominciato a perdere sempre più peso, l’ho portata all’ospedale a Muraglia e da lì siamo finiti a Galantara".

Qual è stato il primo impatto?

"Ho incontrato tante famiglie. Poi c’era un servizio completo, che coinvolgeva tutta la famiglia, perché spesso in queste situazioni i padri e le madri si incolpano l’un l’altro: una psicologa ha preso in carico me e mio marito, abbiamo seguito un percorso terapeutico anche noi".

E sua figlia?

"E’ stata ricoverata in un centro specializzato, per circa due mesi, nel corso dei quali l’hanno rimessa in sesto, insegnandole a riprendere delle abitudini normali, anche con dei farmaci".

Con lei si confidava?

"Quando sono in quei momenti queste ragazze vivono in un mondo tutto loro, rifiutano tutti e tutto, anche le terapie. Solo gli psichiatri riescono a entrare dentro la loro psiche".

E come ci sono riusciti?

"La dottoressa l’ha messa davanti a due strade, o riprendi la tua vita o... non voglio dirlo".

E lei si è ripresa la sua vita.

"Sì, ha proseguito il percorso a Pesaro. Qualche piccola ricaduta c’è stata, ma non è mai stata lasciata sola. La dottoressa Pescolla c’era sempre: è un punto di riferimento irrinunciabile. Il problema è che è rimasta sola".

Come mai?

"Il collega che era con lei è andato in pensione e non è stato rimpiazzato. Si è ritrovata da sola, e in 5 anni non è facile gestire tutto, anche un lockdown, con casi aumentati dieci volte tanto. Non la giudico".

E sua figlia come fa?

"Bene ma ogni tanto aveva bisogno di fare una chiacchierata con la dottoressa. In uno degli ultimi incontri lei ha accennato qualcosa, finché un giorno ha telefonato per un appuntamento e le è stato detto che la psichiatra non c’era più".

E il centro non è più attivo?

"Ci sono altre figure, non la psichiatra. E non sappiamo a chi affidarci. Prima, quando andavamo su, c’erano sempre 6/7 ragazze, e il centro era aperto tutto il giorno, c’era sempre qualcuno per te. Ora sembra non ci sia più nessuno, gli ambulatori sono aperti solo a giorni alterni, il mattino o il pomeriggio. Siamo stanchi e sfiduciati".