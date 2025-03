Chiuso in auto, tenta il suicidio. Quarantenne salvato dalla polizia

È stato salvato dalla polizia che lo ha localizzato all’interno della sua auto e gli ha prestato i primi soccorsi. È quanto accaduto venerdì notte in via Sardegna. Un uomo, sulla quarantina, si era chiuso all’interno della propria auto dopo essersi procurato dei profondi tagli alla gola e ai polsi. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie che, non vedendolo rientrare dal lavoro, si sarebbe preoccupata. La volante della polizia è entrata in azione immediatamente cercando di localizzarlo. I poliziotti sono riusciti a trovarlo in via Sardegna, all’interno dell’auto parcheggiata dietro un rimorchio. Gli agenti sono riusciti a tamponare la ferita e l’uomo è stato trasportato immediatamente all’ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. In questo caso la tempestività è stata fondamentale per salvare il 40enne da una situazione che appariva disperata.

"Con grande orgoglio e riconoscenza – segnala Marco Lanzi, segretario provinciale del Siulp di Pesaro –, voglio esprimere un sentito ringraziamento ai colleghi che la scorsa notte, con un intervento tempestivo, con professionalità e coraggio, sono intervenuti per salvare una persona che ha tentato di compiere un gesto estremo. Un intervento coordinato in maniera esemplare dall’operatore della sala operativa e finalizzato da due colleghi della volante di turno: la prontezza, la dedizione e la sensibilità con cui hanno affrontato la situazione sono un esempio di capacità e vero spirito di servizio. Quanto avvenuto testimonia l’importanza della reale vicinanza degli operatori delle forze di Polizia alle persone che attraversano momenti di difficoltà: il nostro compito non è solo quello di garantire la sicurezza, ma anche di dare speranza. Un episodio che attesta ancora una volta quanto sia importante il nostro lavoro, che non si limita alla prevenzione e alla repressione dei crimini, ma si estende anche alla protezione delle persone vulnerabili, che in certi momenti della loro vita necessitano di una mano amica e di un aiuto concreto".