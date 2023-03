Chiuso per tre giorni da lunedì il parcheggio "De Angelis"

Dalle 8 di lunedì 13 alle 18 di giovedì 16 marzo, nel parcheggio "De Angelis" adiacente alla rotatoria del bivio della Croce sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione, per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Divieto di sosta con rimozione che sarà esteso anche ad altri parcheggi, dalle 6 alle 18 del 16 marzo come Borgo Mercatale, per gli stalli di colore giallo per la polizia di Stato, per lo stallo disabili di fronte al ristorante La terrazza del duca e per il parcheggio giallo riservato ai residenti di fronte al tabacchi.