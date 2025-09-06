Chiuso ristorante etnico: grasso stratificato sul menu e sporcizia ovunque

Pesaro, 6 settembre 2025 – Un ristorante etnico di Pesaro chiuso dai Nas: c’erano grasso stratificato, residui alimentari sotto i mobili, sporco diffuso su pavimenti, attrezzature e interruttori elettrici. Il personale dell’Ast, allertato dai militari, ha ordinato la chiusura immediata del locale fino alla messa in regola. È questo il quadro emerso durante i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Ancona, che negli ultimi giorni hanno passato al setaccio supermercati e locali della provincia.

Per il ristorante pesarese non c’è stato scampo: sospensione immediata dell’attività fino alla messa a norma e due multe per complessivi 4.000 euro. Una per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, dalle schede di temperatura agli obblighi di formazione del personale, e un’altra per l’assenza di indicazioni sugli allergeni nel menu.

Non se la passano meglio i supermercati dell’entroterra, anch’essi finiti sotto la lente dei militari. Nel primo punto vendita, tra scaffali e banconi, sono state trovate oltre trenta confezioni di prodotti da forno scaduti. Ma l’immagine peggiore l’hanno offerta i locali di lavorazione di pane e formaggi: muri sporchi, pittura scrostata, umidità che trasudava dalle pareti, ragnatele e perfino tubazioni annerite dalla muffa. Una fotografia che con l’igiene aveva ben poco a che fare. Tanto che l’Autorità Sanitaria Territoriale di Pesaro ha disposto la sospensione immediata di ogni attività di confezionamento, fino al completo ripristino delle condizioni di salubrità. Al titolare è arrivata una sanzione da 2.000 euro.

Il secondo supermercato non ha fatto di meglio. Nella macelleria lo sporco si era accumulato, mancavano sistemi di protezione contro insetti e roditori, le attrezzature erano lasciate senza pulizia adeguata. Né brillavano per igiene il deposito alimenti, gli spogliatoi e perfino i bagni, sia per i dipendenti che per il pubblico. Anche qui sono scattati i verbali e una multa da 1.000 euro.