Chiusura della Contessa Altolà di Seri e Caporelli

Cresce il timore per i danni che la chiusura della Contessa potrebbe arrecare al territorio fanese. Anche il sindaco Massimo Seri si rivolge ad Anas affinché "i cantieri rispettino il cronoprogramma. La Quadrilatero in questi anni ha fatto registrare un decremento di presenze a Fano e per questo chiediamo che sulla Contessa non si perda tempo". Su quanto sia problematica e critico raggiungere Fano, per strada o attraverso la ferrovia, insiste Paolo Caporelli, dirigente del Psi. "In attesa del secolare completamento della Fano-Grosseto o meglio della Grosseto-Fano, che attualmente muore alla galleria della Guinza, sarebbe opportuno volgere le attenzioni politiche e progettuali al completamento della superstrada Cagli-Cantiano-Gubbio e in particolare a un miglioramento viario e strutturale della Contessa. Da alcuni anni sono effettuati da Anas i lavori in galleria con notevoli investimenti finanziari e di risorse strutturali (vedi nuovo ponte in acciaio) con pesanti ritardi e notevoli rischi per l’alta pericolosità e insicurezza stradale. Sarebbe opportuno e conveniente il prolungamento della superstrada e il miglioramento della Contessa per renderla più agevole. Occorre elaborare un progetto completo di fattibilità con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati (Fano, Acqualagna, Cagli, Cantiano, Gubbio), delle associazioni di categoria, di Anas e della Regione. Bisogna sfruttare adesso l’opportunità così da poter ’raccogliere’ i turisti estivi. Sarebbe opportuno organizzare una riunione tra il sindaco Massimo Seri, l’assessore Etienn Lucarelli, il sindaco di Gubbio e le associazioni del turismo e del trasporto interessate". E ancora Caporelli, sul trasporto ferroviario: "Per ottenere la fermata a Fano del treno delle vacanze proveniente dalla Germania suggerisco la creazione di un consorzio tra associazioni turistiche e alberghiere, ristoratori e bagnini e Trenitalia".